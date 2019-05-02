عجمان والوصل.. طموحات متشابهة

المصدر: عجمان- ياسر قاسم - دبي- عزالدين جاد الله

يدخل فريقا عجمان والوصل إلى استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في السادسة وخمس دقائق مساء اليوم لخوض مواجهتهما ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي، بطموحات متشابهة في سباق منطقة الوسط، فصاحب الأرض «البرتقالي» حقق قفزة كبيرة بوصوله للمركز السابع منفرداً برصيد 31 نقطة، بفضل نتائجه المميزة في آخر 4 مباريات لم يخسر في أي منها وحصد فيها 8 نقاط بالتعادل مع المتصدر الشارقة ثم الفوز الكبير على العين 4-0 والتعادل مع اتحاد كلباء والفوز بثلاثية بيضاء على دبا الفجيرة في الجولة الماضية، أما الضيف الوصلاوي فقد تقدم خطوة مهمة للنقطة 27 مشاركة مع النصر بعد فوزه في الجولة الماضية على الجزيرة.

وجاءت استعدادات عجمان للمباراة، بعد فترة راحة قصيرة تلت مباراة دبا، وخاض الفريق 4 تدريبات يومية تحت إشراف المدير الفني أيمن الرمادي، اختتمها مساء أمس، بتدريب خفيف بمشاركة جميع اللاعبين بما فيهم القائد محمد يعقوب بعد انتهاء إجازة قصيرة منحها له الجهاز الفني.

فرصة

وأكد المدير الفني أيمن الرمادي أنه يبحث عن تسجيل رقم جديد مع فريقه في دوري الخليج العربي يتخطى به رصيد الـ 31 نقطة التي حصل عليها الفريق حتى الآن قبل 4 جولات من نهاية الدوري، مشيراً إلى أن أعلى رصيد من النقاط حصل عليه عجمان في تاريخ مشاركاته في الدوري هو 31 نقطة، والفرصة مواتية لتحقيق ذلك ابتداء من مواجهة الوصل، وأبدى الرمادي سعادته بالنتائج التي حققها الفريق هذا الموسم، خاصة أمام المنافسين الكبار على اللقب، وقال إن فريق الوصل يعتبر من الفرق المتطورة ولكن طموحاته كبيرة في التقدم لمركز جيد، خامس أو سادس في جدول الترتيب، مشيراً إلى أن الوصل من الفرق القادرة على العودة بقوة في أي وقت كما حدث في مباراته السابقة مع الجزيرة.

وقال الرمادي إن صفوف الفريق مكتملة للمباراة ولا توجد غيابات تذكر وإن المحترف البرازيلي فاندر فييرا في أتم جاهزيته والإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة أمام دبا الفجيرة، كانت عادية وواصل مشواره بشكل طبيعي مع الفريق، كما أن مدافع الفريق محمد يعقوب انتظم في التدريبات قبل يومين.

عودة

في المقابل يتطلع الوصل إلى العودة من هناك بالنقاط الثلاث أملاً في الخروج من المركز العاشر الذي يحتله حالياً برصيد 27 نقطة، ويدخل المواجهة مكتمل الصفوف، حيث يعتمد المدرب ريجيكامب على الثلاثي البرازيلي في خط الهجوم كايو كانيدو وفابيو دي ليما ومينديز إلى جانب المهاجم الشاب علي صالح الذي يقدم موسماً جيداً مع الوصل.

من ناحيته أكد الروماني ريجيكامب المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوصل أن مواجهة فريقه لعجمان في عقر داره تمثل أهمية خاصة لـ«الإمبراطور»، مشيراً إلى أن الوصل يمضي في الطريق الصحيح وعليه أن يستمر في هذا الاتجاه، وأفضل شيء لتحقيق ذلك هو الاستمرار في الفوز تلو الآخر، وأن نقدم أفضل ما لدينا في المباريات المقبلة، وأن يقـــاتل اللاعبون في أرضية الملعب.

مسؤولية

ونفى مدرب الوصل وجود غيابات في صفوف فريقه، مشيراً إلى أن «البرتقالي» فريق صعب ولديه عناصر جيدة في خط الهجوم مما يضاعف من مسؤولية لاعبي الوصل، وعليهم أن يتحلوا بالتركيز. وفي رده على سؤال عن تحديد احتياجات الفريق للموسم المقبل، قال مدرب الوصل: «الموسم الحالي لم ينته بعد وتنتظرنا عدة مباريات مهمة، وعندما ينتهي الموسم الحالي سنقوم بالنظر إلى احتياجات الفريق.

وعن أداء المحترف البرازيلي فينسيوس، قال: لست حزيناً على الهدف الذي أهدره في مواجهة الجزيرة في الجولة الماضية لأن هذا هو حال كرة القدم، وعــلينا أن نؤمن بقدرات اللاعبين.