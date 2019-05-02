تتويج الفائزين بجوائز دوري الخليج العربي غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنظم لجنة دوري المحترفين حفل جائزة دوري الخليج العربي السنوي في العاشرة والربع مساء غد، في فندق جميرا مينا السلام بدبي، الذي سيتم فيه تتويج الفائزين في عدة فئات مقسمة بين الجوائز حسب الإحصائيات، وأخرى بناءً على التصويت.

وتشمل الجوائز المرتبطة بالتصويت: جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، جائزة القائد لأفضل مدرب، جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد، جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، جائزة أفضل منصة رقمية رياضية وجائزة أفضل هدف.

أما الجوائز التي تعتمد على الإحصائيات فتشمل: فريق الأحلام الذي يضم 11 لاعباً تفوقوا في مراكزهم بناءً على إحصائيات شركة سبورت رادار، إضافة إلى نتائج التصويت للاعبين الفائزين بالجوائز الأخرى، جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري الخليج العربي، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري الخليج العربي للرديف، جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دورينا، جائزة تراخيص الأندية، جائزة المحتوى الإلكتروني وجائزة أفضل جمهور.

اختيار

وكانت لجنة دوري المحترفين قد شكلت لجنة الاختيار مكونة أعضاء اللجنة الفنية، وهم: عبد الحميد المستكي، رئيس اللجنة، إسماعيل راشد، عضو اللجنة، ومحللين وإعلاميين ولاعبين سابقين: المحلل الرياضي خالد بيومي، اللاعبين الدوليين السابقين عبد الرحمن محمد وسبيت خاطر، المعلقين الرياضيين علي سعيد الكعبي وعامر عبد الله.

وستقوم هذه اللجنة باختيار المرشحين لمرحلة التصويت من القائمة المبدئية المقدمة من شركة سبورت رادار الشريك الإحصائي للجنة دوري المحترفين، المبنية على المعلومات الفنية والإحصائية في بطولة دوري الخليج العربي، وكذلك التقييم الفني للمرشحين من خلال أعضاء اللجنة.

قوائم

وحددت لجنة دوري المحترفين آلية اختيار قوائم اللاعبين والمدربين والمرشحين على النحو التـــالي: قائمـــة اللاعبين الإماراتيين الذين شاركوا في 13 مباراة أو أكثر، قائمة اللاعبين الأجانب الذين شاركوا في 13 مباراة أو أكثر، قائمة حراس المرمى الذين شاركوا في 13 مباراة أو أكثر، قائمة المدربين الذين حصدوا 50% من النقاط تحت قيادتهم (على الأقل 10 مباريات)

• قائمة اللاعبين الواعدين الذي شاركوا في 6 مباريات أو أكثر في مباريات دوري الخليج العربي من مواليد 1998 وما فوق.

كما ستضم هذه القوائم 10 مرشحين في فئة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، وأيضاً في جائزة الكرة الذهبية أفضل لاعب أجنبي، 5 مرشحين لكل من جائزة القفاز الذهبي وجائزة القائد، فيما سيتم اختيار عدد من 5 إلى 10 مرشحين في فئة الفتى الذهبي.

وستمر عملية اختيار المرشحين عبر مراحل تبدأ من إحصائيات مقدمة من شركة سبورت رادار، ثم القائمة النهائية للمرشحين من لجنة الاختيار، يليها فتح التصويت الإلكتروني، ثم الإعلان عن النتائج في حفل جائزة دوري الخليج العربي شهر مايو الجاري.