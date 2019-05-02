اتحاد الكرة يناقش مسابقات المراحل مع الأندية

المصدر: دبي- العوضي النمر

يناقش اتحـــاد الكرة مســـتقبل مسابقات المراحل السنية مع الأندية في الموسم المقبل، خلال ورشة العمل الفنية التي ستقام ظهر اليوم في مقر اتحاد الكرة في دبي، بحضور خليفة الجرمن رئيس لجنة المسابقات، وأحمد المهبوبي نائب رئيس اللجنة والأعضاء، إضافة إلى ايمن هارون مدير إدارة المسابقات ومحمد سرور رئيس قسم المسابقات، وممثلي الأندية المشاركة في مسابقات المراحل السنية، حيث سيتم الاستماع إلى آراء وتقييم مسؤولي الأندية عن مسابقات الموسم الحالي، وتقديم الأفكار التي تثري المسابقات في الموسم المقبل.

وحدد اتحاد الكرة المسابقات التي سيتم تنظيمها في الموسم المقبل، وهي تحت 12، 13، 14، 15، 16، 17، 19 سنة، حيث تم مراعاة استفادة منتخبات المراحل السنية من إقامة هذه المسابقات وفق البطولات القارية المقبلة، وسيتم فتح باب النقاش حول العديد من النقاط الفنية التي أرسلتها الأندية الي اتحاد الكرة والمتعلقة بتنظيم المسابقات وفق الواقع الميداني والسعي إلى تدارك أية ملاحظات من شأنها أن تحد من نجاح هذه المسابقات.

ودأب اتحاد الكرة على تنظيم مثل هذه الورش الفنية المتخصصة بالتعاون مع الأندية من أجل أن تكون شريكا وطرفا رئيسيا في القرار الخاص بتنظيم المسابقات، بما يخدم اللعبة وتطورها خلال السنوات المقبلة.

مهلة للهواة

من جهة أخرى، منح اتحاد الكرة مهلة لفرق الدرجة الأولى «الهواة» من أجل تحديد موقفها من المشاركة في دوري الأولى خلال الموسم المقبل، بعد أن طلب عدد من الاندية منها الجزيرة الحمراء تمديد المهلة التي انتهت يوم أمس، حيث تشير تكهنات عدد من المتابعين والمختصين إلى أن دوري الدرجة الأولى «الهواة» ستزداد عدد فرقــــه إلى 12 مع بداية الموسم المقبل.

حيث من المتوقع مشاركة فريقي البطائح والجزيرة الحمراء، مع بداية النسخة الجديدة المقررة في نوفمبر المقبل.

وقام اتحاد الكرة بمخاطبة الفرق المشاركة في الدوري خلال الموسم الحالي، وعددها 10 فرق بتحديد موقفها من المشاركة خلال الموسم المقبل، من أجل البدء بإعداد الاستعدادات الخاصة بوضع الروزنامة والاستعداد للنسخة الجديدة وحدد اتحاد الكرة أول مايو لتلقي ردود الأندية.

كما تمت مخاطبة نادي رأس الخيمة الذي لم يشارك في النسخة الحالية، وجاء رده السريع بأنه لا يزال عند موقفه من عدم المشاركة بسبب ضعف الموازنة وقيام النادي بإعادة بناء فرق الكرة وحسن تكوين المواهب بقطاع المراحل السنية.

المدرب الوطني

وفي إطار تنظيم اتحاد الكرة ليوم المدرب الوطنــي الذي يقام صباح السبت المقبل في فندق ماريوت الجداف، قام اتحاد الكرة أمس بتوجيه الدعوات إلى المعنيين والمختصين ومختلف وسائل الإعلام من أجل حضور هذا المنتدى الذي يناقش مستقبل المدرب المواطن وكيفية تقــديم كل الدعم والرعاية له من أجل تحــقيق النجاح المنشود، وهذه الفكرة التي قامت إدارة المنتخبات والشؤون الفنية بتبنيها من أجل تعزيز دور المدرب الوطني في الخــطة المقترحة بتطوير كرة الامارات خلال السنوات العشر المقبلة.

جهد الرميثي

يذكر أن معالي محمد خلفان الرميثي رئيس هيئة الرياضة، كان أول من تبني فكرة الاهتمام بالمدرب المواطن وخصص له عاماً خلال توليه رئاسة اتحاد الكرة، وشجع تولي المدرب المواطن تدريب مختلف المنتخبات الوطنية حتى وصل عدد المدربين المواطنين العاملين في الاتحاد خلال هذه الفترة إلى 20 مدربا مواطنا في كافة مراكز تدريب المنتخبات والفرق المختلفة، وكانت تلك الفترة هي العهد الذهبي للمدرب المواطن.

18

يختـــتم اتحاد الكرة سلسلة تتويج فرق المراحل السنية ببطولات الموسم الحالي، حيث سيتم تــتويج الفائز من لقاء شباب الأهلي مع عجمان في نهائي كأس تحت 18 سنة، والمقرر أن يقـام غداً الجمـــعة علـــي ملعب نادي الشارقة، وسيقوم خليفة الجرمن رئيس لجنة المسبقات بإهداء الكأس للفريق البطل.