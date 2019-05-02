تواصل منافسات دوري «فتيات كرة القدم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتواصل منافسات مسابقة دوري كرة القدم للفتيات للفئات العمرية تحت 12، 14، 16 سنة للموسم الحالي، في جولتها الثالثة والتي تنظمها لجنة كرة قدم السيدات بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وشهدت نتائج المباريات لدوري تحت 16 سنة فوز فريق رأس الخيمة على فريق الشارقة وعجمان وأم القيوين 4 – 0، وفريق دبي على فريق الفجيرة 6 – 1، فيما تعادل فريق نادي أبوظبي للسيدات مع فريق LIFGP بهدفين لكل فريق.

كما شهدت الجولة الثالثة لمنافسات دوري تحت 14 سنة فوز نادي أبوظبي للسيدات على فريق المدرسة الألمانية 1 – 0، كما حقق فريق الشارقة وعجمان الفوز على فريق الفجيرة 3 0.