تكريم اللجنة المنظمة لبطولة «دوائر عجمان»

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

قامت اللجنة المنظمة العليا بتكريم اللجان العاملة في تنظيم النسخة الأولى لبطولة الدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي وبتنظيم من دائرة الموارد البشرية في الفترة من 7 لغاية 23 مارس الماضي بمشاركة 12 فريقاً في البطولة التي استضافها مركز كواترو الرياضي بعجمان.

أقيم الحفل برعاية راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي مدير عام الموارد البشرية، وبحضور عبدالله بوشهاب عضو اللجنة المنظمة العليا وعبد الرسول عبدالله مدير البطولة، وسالم خلفان المشرف العام على البطولة، وتم خلالها تكريم اللجنة الفنية برئاسة الكابتن سالم خلفان، واللجنة الإعلامية برئاسة محمد رضا، كما تم تكريم علي الشحي رئيس لجنة التحكيم وأحمد السيد رئيس اللجنة اللوجستية.