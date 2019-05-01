دياباتي: حكاية هروبي من الصقور مضحكة

المصدر: دبي ــ علي شدهان

استهجن الفرنسي شيخ دياباتي محترف فريق الإمارات الأول لكرة القدم، ما تردد مؤخرا حول هروبه إلى فرنسا، واصفا ذلك بأنه حكاية مضحكة لا تستحق الرد، مشددا على أنه سيرد على مَن أطلق تلك الحكاية مرتين، الأولى في الملعب، والثانية بقراره العيش مع عائلته في الإمارات بعد الاعتزال نظرا لأنه وجد الجو العائلي في الإمارات.

وعن السبب الرئيس وراء سفره إلى فرنسا مؤخرا، قال دياباتي: سافرت إلى فرسنا لمراجعة طبيي الخاص الذي يعالجني منذ أكثر من 10 سنوات بعدما شعرت بآلام تطلبت الذهاب إلى فرنسا، أنا الآن لست جاهزا صحيا، لكني مستعد معنويا للدفاع عن طموحات فريقي في مباراة الجمعة أمام مضيفه الفجيرة في الجولة 23 للدوري.

وكشف التونسي جلال القادري النقاب عن أن دياباتي رفض حضور مجلس العزاء الخاص بوفاة شقيقته قبل مباراة الصقور مع دبا الفجيرة في الجولة 16 من الدوري، مشددا على أن ذلك دليل على التزام اللاعب وحبه لفريقه، وارتفاع مستوى أخلاقه، وحرصه الشديد على مصلحة فريق الإمارات، وردا لجميل أبناء النادي الذين وقفوا معه ووضعوا ثقتهم به.