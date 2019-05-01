القادري: مباراة الجمعة مع الفجيرة مصيرية للصقور

المصدر: دبي-علي شدهان

شدد التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، على أن مباراة فريقه الجمعة أمام مضيفه الفجيرة ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي، مهمة ومصيرية لكلا الفريقين، لافتا إلى أنه ليس أمام فريق الإمارات إلا الفوز في المباراة، وإنعاش آماله بالخروج من وضعه الحالي في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.



مباراتان فقط



وشدد القادري على أنه يثق تماما بقدرات لاعبيه سواء في مباراة الجمعة أو في أي مباراة متبقية للصقور في الدوري، منوها إلى أن فريقه لم يلعب سوى مباراتين فقط مكتمل الصفوف وبأربعة محترفين أجانب تحديدا، في مقابل خوضه باقي مبارياته في كل بطولات الموسم بتشكيلة لطالما عانت كثيرا من الغيابات الناتجة عن الإصابات أو عن الايقافات المتنوعة.



وأشاد القادري بالفجيرة، مشددا على أنه فريق جيد رغم أن رصيده من النقاط نفس رصيد الإمارات "15 نقطة" لكل فريق، وهمه نفس هم الصقور "حصد نقاط مباراة الغد"، وهدفه نفس هدف فريق الإمارات "النجاة من شبح الهبوط" عبر مباراة الغد التي تشكل طوق نجاة كبير جدا لمن يفوز بها ويظفر بنقاطها الثلاث.



غيابات الصقور

ونوه القادري إلى أن تشابه وضع الفريقين في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، يحتم عليهما تقديم مباراة منتظرة الجمعة، متوقعا أداء مميزا من جانب لاعبيه رغم افتقاد فريقه إلى خدمات احمد مال الله وخالد شماريخ وخالد عنبر واحمد الشاجي للإصابة، مع شكوك تحوم حول إمكانية مشاركة الفرنسي شيخ دياباتي، والبرازيلي كايو رغم انهما عادا للتدريبات الانفرادية مؤخرا، ولكن جاهزيتهما لمباراة الغد متوقفة على رأي الجهاز الطبي للصقور.