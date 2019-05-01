كايـو: تدريب النصر فرصة كنت جاهزاً لها

المصدر: دبي ــ عدنان الغربي

أكد البرازيلي كايو زاناردي جاهزيته لتولي قيادة فريق النصر في الموسم المقبل، بعد توليه هذه المهمة بشكل مؤقت في الوقت الحالي، وقال إنه فخور بتكليفه بهذه المسؤولية وسيبذل قصارى جهده حتى يستعيد العميد مكانته المستحقّة.

وأضاف: ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مدرب قادم من الأكاديمية على راس الفريق الأول، هناك تجارب سابقة ناجحة في أوروبـا، هذه فرصة وكل مدرب يجب أن يكون جاهزا لها، وأنا كنت جاهزا لقبول هذا التحدي ولدي ما يكفي من الخبرة، عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة قادم من الأكاديمية، وهو أفضل مدرب حاليا وفريقه يقدم معه مستويات عالية جدا.

وأضاف: لم أبدأ التدريب أمس، لدي تجربة تمتد لـ20 عاما في هذا المجال، ولعبت 8 مباريات مع المنتخب البرازيلي وحصلت على ألقاب مع الفرق التي دربتها ومع المنتخبات، وليست تجربتي الأولى في الإمارات، أنا سعيد بتعييني مدربا للفريق الأول بعد 8 سنوات قضيتها في النادي.

وكان النصر أعلن تعاقده مع كايو زاناردي مدربا للفريق الأول لكرة القدم إلى غاية 2021 بعد نجاحه في تحسين وضعية العميد في جدول الترتيب وخوضه 4 مباريات متتالية دون خسارة.

وحول خطته لتطوير الفريق في الموسم المقبل، أوضح كايو أن تركيزه منصبّ حاليا على المباريات التي سيخوضها الفريق في نهاية الدوري، وقال: نحاول خوض مبارياتنا بالقطعة والحصول على أكثر عدد من النقاط، وعقب نهاية الموسم سنبدأ التفكير في المرحلة الجديدة بناء على تقييم الفترة السابقة وحاجة الفريق ليكون منافسا قويا.

وأوضح كايو أن مواجهة بني ياس لحساب الجولة المقبلة لدوري الخليج العربي ستكون صعبة للغاية في ظل المستويات القوية التي يقدمها السماوي.

وقال: بني ياس فريق جيد وقدم عروضا قوية في الموسم الحالي، أعلم أنه فاز على العين في المباراة الماضية وهو متحفز ولكن لا نهتم بهذا الأمر، نحن نركز على فريقنا ونفكر في كيفية تحقيق الفوز وتقديم المستوى الذي يساعدنا على تحقيق ذلك.