"المحترفين" تكشف عن المرشحين لجوائز أبريل في دورينا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي لشهر أبريل في فئات أفضل لاعب، أفضل حارس، وأفضل مدرب، بناء على الإحصائيات التي ضمت أيضاً الجولة الوحيدة التي لعبت خلال شهر مارس الماضي.

ويترشح ثلاثي مختلف كلياً عن الثلاثي الذي ترشح لجائزة أفضل لاعب خلال شهر فبراير: إيغور كورونادو لاعب نادي الشارقة، سيباستيان تاجليبو لاعب نادي الوحدة، وليروي جورج لاعب نادي بني ياس.

وسجل إيغور 5 أهداف خلال 5 مباريات لعبها مع الشارقة خلال هذه الفترة ليواصل الفريق تصدره لترتيب دوري الخليج العربي، كما عاد الأرجنتيني تاجليبو للتهديف وسجل 5 أهداف أيضًا خلال 5 مباريات مع تمريرة حاسمة واحدة. أما ليروي جورج فقد ساهم في 4 أهداف سجلها فريقه بني ياس بثلاث تمريرات حاسمة وهدف وحيد.

أما جائزة أفضل حارس فشهدت تواجد عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة مع عودة محمد الشامسي حارس مرمى الوحدة، وانضم أيضًا علي الحوسني حارس مرمى عجمان إلى القائمة.

شارك الثلاثي لمدة 450 دقيقة مع فرقهم في 5 مباريات، بينما يأتي علي الحوسني حارس مرمى عجمان في المقدمة بشباك نظيفة في 4 مباريات، يليه الشامسي بشباك نظيفة في 3 مباريات مع الوحدة، ومباراة وحيدة بشباك نظيفة للشارقة في رصيد عادل الحوسني.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في شهر أبريل ضمت رودولفو أروابارينا الذي أعاد ضبط إيقاع فريق شباب الأهلي، هينك تين كات مدرب فريق الوحدة المتفوق آسيويًا، وعبدالعزيز العنبري الذي لم يغب عن هذه القائمة منذ انطلاق الجائزة في شهر سبتمبر الماضي.

يعود أروابارينا للقائمة مرة أخرى وفي جعبته 4 انتصارات من 5 مباريات في دوري الخليج العربي، وهو المدرب الأكثر حصدًا للنقاط خلال هذه الفترة في القائمة. ونجح تين كات في الموازنة بين المنافسة المحلية والآسيوية فجمع محليًا 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وخسارة، بينما كان العنبري الأقل تحقيقا للفوز بثلاثة تعادلات وانتصارين، لكن فريقه مستمر في صدارة دوري الخليج العربي، كما نجح في العبور مرة أخرى بالفريق دون أي هزائم حتى الآن.

وسيكون التصويت مفتوحا للجماهير لاختيار الفائزين في الفئات الثلاث عبر الموقع الإلكتروني motm.agleague.ae حيث يستمر التصويت، الذي ينطلق في السادسة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو، لمدة 48 ساعة، يعلن بعدها عن أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية للجنة دوري المحترفين على مواقع التواصل الاجتماعي. ويحصل الفائزون بالجوائز على كأس صممت خصيصًا لهذا الغرض وتسلم لهم قبل انطلاق مباريات فرقهم في الجولة التالية من الدوري.