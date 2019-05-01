اتحاد الكرة يناقش مستقبل مسابقات المراحل مع الأندية

المصدر: دبي- العوضي النمر

يناقش اتحاد الكرة مستقبل مسابقات المراحل السنية مع الأندية في الموسم المقبل، خلال ورشة العمل الفنية التي ستقام ظهر غد في مقر اتحاد الكرة في دبي، بحضور خليفة الجرمن رئيس لجنة المسابقات واحمد المهبوبي نائب رئيس اللجنة والأعضاء إضافة الى ايمن هارون مدير إدارة المسابقات ومحمد سرور رئيس قسم المسابقات، وممثلي الأندية المشاركة في مسابقات المراحل السنية، حيث سيتم الاستماع الى آراء وتقييم مسؤولي الأندية عن مسابقات الموسم الحالي، وتقديم الأفكار التي تثري المسابقات في الموسم المقبل.

وحدد اتحاد الكرة المسابقات التي سيتم تنظيمها في الموسم المقبل، وهي تحت 12،13،14،15،16،17، 19 سنة، حيث تم مراعاة استفادة منتخبات المراحل السنية من إقامة هذه المسابقات وفق البطولات القارية المقبلة، وسيتم فتح باب النقاش حول العديد من النقاط الفنية التي أرسلتها الأندية الى اتحاد الكرة والمتعلقة بتنظيم المسابقات وفق الواقع الميداني والسعي الى تدارك اية ملاحظات من شأنها ان تحد من نجاح هذه المسابقات.

ودأب اتحاد الكرة على تنظيم مثل هذه الورش الفنية المتخصصة بالتعاون مع الأندية من أجل ان تكون شريكا وطرفا رئيسيا في القرار الخاص بتنظيم المسابقات، بما يخدم اللعبة وتطورها خلال السنوات المقبلة.