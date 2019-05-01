ماجد ناصر: بناتي طلبن مني العودة بالكأس

المصدر: العين- إيهاب زهدي

كشف ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، أن بناته ريتاج وعائشة وشيخة، طلبن منه العودة من «دار الزين»، بالكأس الغالية، وأن يذكرهن بالتهنئة ويهديهن البطولة الغالية في تصريحاته عقب المباراة، ولذا، حرص على تنفيذ الوعد عقب التتويج بالمسابقة الأغلى، مشيراً إلى وجه الخير، التوأم ميرا ومريم، واللتين رزق بهما مؤخراً، وتوافق هذا مع تتويج شباب الأهلي بكأس الخليج العربي للمحترفين، وبكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

إهداء مميز

كما أهدى الحارس المتألق، الكأس الغالية، إلى والدته «أم محمد»، مؤكداً أنها دائماً ما تقف معه، وتسانده في المواقف الصعبة، وكشف «قلب الأسد»، أن الكأس التي رفعها مساء أول من أمس، هي الثالثة التي يرفعها مع الفريق، بصفته قائداً، وتوجه بالتهنئة لقيادات نادي شباب الأهلي، ومن بينهم خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، مؤكداً أنه كان الجندي المجهول وراء ما حققه الفريق من إنجاز هذا الموسم، كما بارك لجمهور شباب الأهلي، وقفته مع الفريق، حتى تقدم من المركز الثامن إلى الثاني في ترتيب دوري الخليج العربي، وتوج بطلاً للكأسين في الموسم الحالي، وأشار إلى أن جمهور «فرسان دبي»، يستحقون الفرحة بما يحققه الفريق.

آمال

كما تحدث عن آمال شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2020، قائلاً: «البطولة القارية، حدث كبير ومهم، وتحتاج المزيد من العمل، ولا شيء مستحيل في كرة القدم، وكل شيء يكون بالعمل، ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، ومدربنا الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، كلمة السر وراء الإنجاز، بعدما حول الفريق إلى عائلة، لأنه يمكنني أن أصنع أو التعاقد مع لاعبين مميزين، ولكن من الصعب أن تصنع عائلة على قلب واحد، وأروابارينا نجح في توحيد اللاعبين، ثم صنع الفريق».

جهود المدرب

وأضاف: «أروابارينا يطالبنا دائماً بألا تسجل أهداف في مرمانا، ويؤكد أنه ليس مهماً أن تسجل، بقدر ألا يسجل في مرماك، لأنه بالحفاظ على الشباك النظيفة، يمكنك في النهاية أن تسجل أهدافاً، ولذا، كان يستحق المدرب تحقيق إحدى بطولتي كأس الخليج العربي، أو كأس صاحب السمو رئيس الدولة، عندما كان مدرباً للوصل، والحمد لله أنه اليوم حقق النجاح، وكان سبباً أن وصولنا للبطولة الغالية، والتي جاءت بعد مباراة اتسمت بالقوة والصعوبة، ولذا، كان الشعور عظيماً، باعتلاء منصة التتويج، وبالاحتفال مع الجماهير، والتي نعدها بالعمل على تحقيق المزيد من الألقاب في الموسم المقبل، مع التأكيد أننا سنقاتل على لقب دوري الخليج العربي هذا الموسم، حتى النقطة الأخيرة، رغم ضعف الأمل باقتراب الشارقة من اللقب».