ماجد حسن: حققنا «اللا متوقع»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد ماجد حسن لاعب شباب الأهلي، أنه وزملاءه كانت لديهم الثقة بقدرة الفريق على العودة، وتحقيق البطولات، رغم البداية المتعثرة أوائل الموسم الحالي، والغياب عن منصات التتويج في الموسم الماضي.

وقال: «الحمد لله، استطعنا الفوز ببطولتين، رغم البداية المتعثرة، والتي لا يمكن معها أن يتوقع أحد فوزنا حتى ببطولة واحدة هذا الموسم، ونحن لدينا إدارة تقدم الدعم، وتساندنا بكل قوة، وأعتقد بأن البطولة مكافأة مهمة على اجتهاد الجميع».

وعن الدوري، قال: «حالياً نحن ثاني دوري الخليج العربي، وعلينا حصد النقاط المتبقية من مبارياتنا، وانتظار هدايا الآخرين، ولذا نحن لم نفقد الأمل، وسنظل نقاتل على لقب البطولة حتى الإعلان الرسمي عن هوية بطل الموسم الحالي».