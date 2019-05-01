لوفانور: نقاتل على أمل %1 في الدوري

المصدر: دبي البيان الرياضي

بارك البرازيلي لوفانور مهاجم شباب الأهلي، لزملائه وللجماهير، الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة أول من أمس، وأكد أن التتويج جاء بفضل تعاون الجميع، ودعم الإدارة والجهاز الفني للاعبين، وقال: «أبارك لكل فريقي على ما قدموه من عمل جيد وصعب أمام الظفرة في المباراة النهائية القوية كما توقعناها، رغم جاهزيتنا لخوضها».

وأوضح: «كنا نعلم جيداً أنه تنتظرنا مباراة لن تكون سهلة، ولكننا حققنا الفوز، وعلينا الآن الاحتفال، ومن ثم التركيز على المتبقي من هذا الموسم، والذي لم ينته بالنسبة لنا، لأن هناك لا يزال 1% من الأمل على لقب دوري الخليج العربي، ولذا علينا القتال على الدوري، وخوض المواجهات الأربع المتبقية من المسابقة، باعتبارها نهائي كؤوس، واللعب على حصد جميع نقاطها كاملة».

وأكمل: «علينا الآن الاستمرار، لأن الأمر لم ينته بعد، ولا يزال أمامنا الكثير لتقديمه وتحقيقه في الموسم الحالي، والدوري لا يزال في الملعب، وفقط علينا حصد المزيد من النقاط، وانتظار خدمة الآخرين، لنرى ما يمكن الوصول إليه».

وأعرب لوفانور، عن سعادته بالتتويج باللقب الثاني له مع شباب الأهلي، وقال: «أنا سعيد بأنني تمكنت في تحقيق لقبين في الموسم الحالي، ولذا اعتبره موسماً ناجحاً بالنسبة لنا خاصة بعدما مررنا به في البداية، إذ كان البعض لا يثق في الفريق، ولكننا وثقنا في أنفسنا، وبالعمل الجاد قدمنا أداء جيداً، وحققنا الإنجاز، لأن كرة القدم لعبة جماعية».