13 لقباً تضع شباب الأهلي على القمة

أصبح شباب الأهلي، الأكثر فوزاً بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد اللقب الذي توج به أول من أمس، ليصل رصيده إلى 13 لقباً، ويسبق الشارقة بفارق 4 ألقاب من البطولة الغالية، وذلك بعد قرار الدمج الصادر في مايو 2017، والذي بمقتضاه أصبح الأهلي وناديا الشباب ودبي كياناً واحداً.

تاريخ

وسبق أن توج الأهلي بطلاً للكأس الغالية، 8 مرات أعوام 1975، 1977، 1988، 1996، 2002، 2004، 2008 و2013، فيما توج الشباب 4 مرات أعوام 1981، 1990، 1994 و1997، بالإضافة إلى نسخة العام الحالي، والتي توج بها النادي بمسماه شباب الأهلي.

ألقاب

بينما توج الشارقة 9 مرات باللقب، ومنهم 8 مرات باسم الشارقة قبل الدمج في أعوام 1979، 1980، 1982، 1983، 1991، 1995، 1998 و2003، ومرة توج به نادي الشعب عام 1993، مع العلم أن الشارقة دمج مع الشعب وفق قرار الدمج الصادر في مايو 2017 أيضاً. أما العين، فتوج به 7 مرات أعوام 1999، 2001، 2005، 2006، 2009، 2014 و2018، والنصر 4 مرات أعوام 1985، 1986، 1989 و2015، والجزيرة 3 مرات أعوام 2011، 2012 و2016، وكل من الوصل مرتين عامي 1987 و2007، والوحدة مرتين عامي 2000 و2017، وتوج باللقب مرة واحدة كل من بني ياس في 1992، وعجمان في 1984، ونادي الإمارات في 2010.