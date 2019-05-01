وليد عباس يبحث عن الكأس الضائعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في الوقت الذي كان يحتفل فيه الجميع بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، أول من أمس، ظهر الانشغال على وليد عباس مدافع شباب الأهلي، في رحلته للبحث عن كأسه الضائعة، إذ منح اتحاد الكرة في لافتة جميلة، نموذجاً مصغراً من كأس البطولة، إلى كل لاعبي وأعضاء فريق شباب الأهلي.

قال عباس: «انشغلت بالتصوير مع الكأس الكبيرة، وأعطيت كأسي الصغيرة لشخص ما لا أتذكره ليحملها إلى حين انتهاء التصوير مع الكأس والجمهور، ولكني فقدت هذه الكأس، وهو شيء أحزنني كثيراً، وأتمنى العثور عليها، لأنها ذكرى تاريخية جميلة».

أما عن رأيه في الإنجاز الذي حققه شباب الأهلي، فقال: «حققنا لقباً أسعدنا به جماهيرنا وقيادة النادي، وإن شاء الله لن يكون الأخير، إذ لا يزال لدينا الكثير لتقديمه والفوز به».