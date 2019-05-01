هيكل: مكرمة رئيس الدولة وسام على الصدور

اعتبر عبد العزيز هيكل مدافع شباب الأهلي، أن فريقه قدم موسماً ناجحاً بكل المقاييس، وحقق لقبين مهمين، توج بهما مسيرته وجهوده في الموسم الحالي، واعتبر مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، بزيادة الجائزة المخصصة للبطل، وساماً على صدره، وقال:«المكرمة وسام على صدورنا، إلى جانب شرف مصافحة الأيادي الكريمة لأصحاب السمو حكام الإمارات، في مثل تلك المباريات النهائية المهمة».

وأضاف: «وفقنا بمجهود الشباب وفارق الخبرة في حسم نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأشكر زملائي اللاعبين على جهودهم، وأهدي اللقب إلى قيادة النادي وجمهورنا الرائع في مساندته ودعمه، وفي الحقيقة، لم أتخيل هذه الفرحة التي عشتها مع الجماهير، التي حرصت على الزحف خلف الفريق من دبي».

وتابع: «رغم الأمل الضئيل في إمكانية الفوز بدرع دوري الخليج العربي، والذي يتطلب منا القتال في جميع المباريات المقبلة، لكني أعتقد أن المسابقة انتهت بالنسبة لنا، ونعد جمهورنا في الموسم المقبل، بالدفاع بقوة عن الكأسين اللتين توجنا بهما هذا الموسم، مع الفوز بدرع الدوري».