الجنيبي: المكرمة هدية سخية من رئيس الدولة للرياضيين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

رفع عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين، أسمى آيات الشكر والعرفان، لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مثمناً الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو للرياضة بصفة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص.

ونسب الجنيبي الفضل فيما تحققه الرياضة الإماراتية من تطور، إلى الدعم المقدم من القيادة الرشيدة للدولة، وتوجيهات أصحاب السمو الشيوخ، وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم.

واعتبر الجنيبي أن التوجيه الصادر من صاحب السمو برفع قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس رئيس الدولة، يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تكريم أصحاب الإنجازات، وتحفيز المتفوقين.

وقال: «التوجيه الكريم من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع قيمة جائزة البطل إلى عشرة ملايين درهم والوصيف إلى خمسة ملايين درهم، سيسهم في رفع درجة المنافسة على لقب هذه البطولة التي تعتبر الأغلى والأكبر على مستوى المنافسات المحلية».

وأضاف: «المكرمة تعتبر هدية غالية وسخية من صاحب السمو للرياضيين، وستكون بمثابة حافز إضافي للفرق المتنافسة لتقديم الأفضل في المواسم المقبلة من أجل التتويج بلقب البطولة التي تحمل اسماً عزيزاً على قلوب جميع الإماراتيين».

وأرسل رئيس لجنة دوري المحترفين التهاني لنادي شباب الأهلي بمناسبة تتويجه بأغلى الكؤوس.