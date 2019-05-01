مرزوق: تنتظرنا المزيد من البطولات الموسم المقبل

المصدر: العين - البيان الرياضي

أكد محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي، أن فريقه أظهر شخصيته أمام الظفرة، وتمكن من تحقيق كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وأن الفريق تنتظره المزيد من البطولات الموسم المقبل، والتي يتطلع إلى المنافسة فيها بقوة لإسعاد الجماهير، وقال: «أبارك لكل من وقف مع الفريق حتى تمكنا من الفوز بلقبين هذا الموسم، بعد الموسم السابق، والذي لم يحقق فيه شباب الأهلي أي ألقاب».

وأضاف: «حققنا منذ أسابيع قليلة كأس الخليج العربي للمحترفين بمجهود اللاعبين، وبشخصية الفريق، ولكننا وضعنا تلك البطولة وراء ظهرنا، حتى نركز على الكأس الغالية».

وأوضح: «في بداية الموسم، لم نبدأ بالشكل الجيد مع المدرب التشيلي سييرا، والذي لم يكن سيئاً، ولكنه عدم توفيق، والدليل أنه الآن يحقق نتائج جيدة مع اتحاد جدة، وجاء المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، ليسير الفريق على طريق الانتصارات».