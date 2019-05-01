عمار النعيمي: مكرمة رئيس الدولة جزء من مبادراته السخية

المصدر: العين - البيان الرياضي

بارك سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، لشباب الأهلي فوزه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتمنى مستقبلاً أفضل للظفرة في المواسم المقبلة، وتوجه سموه بالشكر إلى لاعبي الفريقين على جهودهم داخل أرض الملعب، كما أشاد سموه بالمستوى الذي قدمه الظفرة في المباراة النهائية أول من أمس، على ملعب هزاع بن زايد.

وأشار سموه إلى أن المباراة كانت جميلة وحافلة بالندية والإثارة، ولكن طبع مباريات الكؤوس، أنه لابد من فائز وخاسر، ولابد من تهنئة البطل في نهاية اللقاء.

وعن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بزيادة الجائزة المالية للبطل والوصيف، قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إن المبادرة سخية وكريمة، وجزء من المكارم التي يقدمها صاحب السمو رئيس الدولة، وتمنى سموه أن يكون هذا دافعاً لمزيد من الاهتمام من قبل الفرق ببطولات الدولة، وأن تكون المنافسة أكثر قوة في الموسم المقبل.

كما أشاد سموه، بالتنافس القوي على درع دوري الخليج العربي، واعتبره من الأمور الصحية في الرياضة، وأعرب سموه عن اعتقاده بأن الشارقة سيتوج بالدوري، وأشار سموه كذلك إلى فوز شباب الأهلي بلقبين في الموسم الحالي، وإلى أن هذا يثري الحركة الرياضية في الدولة، لتعدد الأندية الفائزة بالألقاب.

وعن نادي عجمان، قال سموه إن البرتقالي قدم أداءً جيداً، وإن شاء الله في المستقبل يكون أفضل.