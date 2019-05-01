أحمد شاه: حققنا 80 % من الأهداف

قال أحمد شاه إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، إنه علم وباقي أفراد الجهاز، بمكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، بزيادة الجائزة المالية للبطل، ولكنهم فضلوا عدم الكشف عن هذا الأمر للاعبين، للحفاظ على تركيزهم في إكمال المباراة.

وأكد أنه يعتبر أن 80 % من أهداف شباب الأهلي، تحققت في الموسم الحالي، وأن هذا سيكون دافعاً قوياً ومهماً لتحقيق المزيد من البطولات في الموسم المقبل، موجهاً الشكر إلى كل من وقف مع الفريق وسانده طوال مسيرته، وأهدى اللقب الغالي إلى قيادات النادي، وإلى الجماهير التي حرصت على مساندة «فرسان دبي» طوال مشواره، وحتى الوصول لمنصات التتويج.