اتحاد الكرة يثمّن المكرمة ويشيد بدعم القيادة الرشيدة

المصدر: العين - وام

رفع مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على مكرمة سموه السخية، الخاصة برفع قيمة مكافأة الفائز بكأس رئيس الدولة إلى عشرة ملايين درهم، والوصيف إلى خمسة ملايين درهم.

كما رفع المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الرئيس الفخري لنادي شباب الأهلي دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على رعاية سموه نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

كما هنأ اتحاد الكرة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس نادي شباب الأهلي دبي، بمناسبة تتويج الفريق بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على اهتمام سموهما بالرياضة، وبمسابقة كأس رئيس الدولة على وجه الخصوص.

وعبّر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن عظيم شكره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، على دعمه للكرة الإماراتية، ومتابعة سموه المستمرة لشؤونها، وتوجيهاته السديدة التي تؤكد على العمل والعطاء والتطوير.

كما تقدم اتحاد الكرة بالتهنئة والتبريكات، لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس النادي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس مجلس الإدارة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس مجلس شركة القدم.

وقال المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة: «إن مكرمات القيادة الرشيدة متواصلة، وهذا ليس جديداً علينا، لأن القيادة عودتنا على إسعاد الشعب كافة، خاصة أصحاب الإنجازات.. مؤكداً أن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، سيكون لها أثر إيجابي كبير، وستسهم بتطوير المسابقة، وتحفز الفرق على بذل المزيد من الجهد للظفر بلقبها».

وعبّر رئيس الاتحاد عن عظيم امتنانه للقيادة الرشيدة على هذا الدعم السخي.. مؤكداً أن أسرة كرة القدم الإماراتية، ستترجم هذا الدعم إلى إنجازات تضاف إلى سجل الدولة المطرز بالمجد.

وأضاف ابن غليطة، أن اهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ودعمه المتواصل لهذه القلعة الرياضية الكبيرة، جعل فريق شباب الأهلي صديقاً دائماً لمنصات التتويج، مشيراً إلى أن فريق شباب الأهلي يرفد المنتخبات الوطنية بلاعبين دوليين، يسهمون بصنع إنجازات الكرة الإماراتية.

وتقدم رئيس الاتحاد بالتهنئة والتبريكات لرئاسة وإدارة النادي واللاعبين والجهاز الفني والإداري وجمهور الفريق، كما أشاد ابن غليطة بالجهود الكبيرة التي قدمها فريق الظفرة، وتمنى له التوفيق في المنافسات المقبلة.

وأكد مروان بن غليطة أن حضور صاحب السمو حاكم عجمان لنهائي المسابقة الأغلى، وتتويج فريق شباب الأهلي دبي بالكأس، والوصيف فريق الظفرة بالميدالية الفضية، يعد دعماً كبيراً لهذه المسابقة الغالية.

وقال ابن غليطة إن توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي، الرئيس الفخري للاتحاد، تحمل معها كل عناصر التحفيز، وتدفعنا إلى العطاء، مؤكداً أن سموه يولي مسابقة كأس رئيس الدولة اهتماماً كبيراً، لما لها من أثر طيب في نفوس الرياضيين وجماهير الفرق، منوهاً في الوقت نفسه بأن سموه كان وما زال الداعم الرئيس للمنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية، وهو يقف وراء كل إنجاز تحققه الكرة الإماراتية في المجالات التنظيمية، أو في المنافسات الخارجية.

وتقدم رئيس الاتحاد، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، ولسمو الشيخ هزاع بن زايد، على دعم الكرة الإماراتية، ولسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، كما وجه ابن غليطة جزيل الشكر إلى معالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة.