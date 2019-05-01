نهيان بن زايد: دعم خليفة بن زايد دافع للنهوض برياضة الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ثمن سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برفع قيمة المكافأة المالية لبطل الكأس والوصيف، معتبراً سموه أن دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، يعد دافعاً قوياً للنهوض برياضة الإمارات.

وقال سمو الشيخ نهيان بن زايد: «إن رفع قيمة المكافأة المالية المخصصة لبطل الكأس الغالية إلى 10 ملايين درهم والوصيف إلى 5 ملايين درهم، يمثل دافعاً قوياً لأندية الإمارات للمنافسة على لقب غال يحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله».

وأشاد سموه بدعم القيادة الرشيدة التي تؤمن إيماناً مطلقاً بالشباب باعتبارهم محور الحاضر والمستقبل من خلال الاهتمام بهم واستثمار طاقاتهم وتوفير كافة المنصات لتحقيق تطلعاتهم.

وتقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد بالتهنئة لفريق شباب الأهلي لفوزهم بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما هنأ فريق الظفرة على الأداء المتميز في البطولة الغالية على قلوب الجميع وتحقيقهم للمركز الثاني.

ومن جانبه تقدم سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرئيس الفخري لنادي شباب الأهلي دبي، بمناسبة فوز نادي شباب الأهلي دبي بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه وحصده الثنائية لهذا الموسم الكروي.

وهنأ سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس نادي شباب الأهلي دبي، ومجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق وكافة محبيه وجماهيره بالإنجاز غير المسبوق، مؤكدا سموه أن شباب الأهلي دبي قدم موسما مميزا استحق من خلاله التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة.