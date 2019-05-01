معسكر تدريبي لـ 10 ناشئين من أندية أبوظبي في إسبانيا

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن إبرام اتفاقية تعاون مُشتركة تستهدف رعاية «مركز دو لاليغا للكفاءات العالية» للمواهب الرياضية من أندية أبوظبي «العين، الجزيرة، الوحدة، الظفرة، بني ياس» وضمهم إلى تدريبات خاصة تحت قيادة مُدربين من «لاليغا» للمشاركة في معسكر تدريبي في إسبانيا خلال شهر أغسطس المُقبل.

وبموجب الاتفاقية يقضي 10 لاعبين مواليد 2002 ـ 2003 بواقع لاعبين اثنين من كل ناد من أندية أبوظبي الخمسة تجربة معايشة في المعسكر الإسباني لمدة 10 أيام مع إمكانية خوض معايشه مع أحد الأندية الإسبانية أمثال أشبيلية وملقة وخيتافي وغرناطة بعد ذلك في حال إثبات وجودهم، إذ تم اختيار كل من نواف الحارثي وعبد الله فدعق من الجزيرة، خالد وليد وخالد الحساني من العين، وعبدالله التميمي وخالد يوسف من الوحدة، مبارك الصيعيري ويوسف صالح من بني ياس، وعبد الله خليل ومحمد حسن من الظفرة، للمشاركة في البرنامج، وسينضمون إلى تدريبات مركز دو لاليغا للكفاءات العالية الذي أطلقته رابطة الدوري الإسباني «لاليغا» في الإمارات عام 2016 بهدف تمهيد طريق الاحتراف للشباب الموهوب من جميع أنحاء الإمارات وتمكينهم من التدريب على أعلى مستوى بقيادة مُدربين مُعتمدين من رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا».

اتفاقية

من جانبه أكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي على أهمية الاتفاقية لرعاية المواهب، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر المجلس: «تمثل الاتفاقية بالنسبة لنا ركيزة أساسية في خططنا للارتقاء بالمنظومة الكروية في أندية أبوظبي، بما يشمل اللاعبين الموهوبين، عبر المدرسة الإسبانية التي تمثل إحدى أهم المدارس الكروية في أوروبا والعالم».

وأضاف العواني: «لقد أثمرت شراكتنا مع لا ليجا عن تنظيم منصة أبطال دو لكرة القدم وكذلك تنظيم واستضافة 8 ورش عمل في عام 2017 استفاد منها 615 مشاركاً من أندية أبوظبي الخمسة، وفي عام 2018 8 ورش عمل أيضاً حضرها 462 مشاركاً، وفي عامنا هذا نظمنا حتى الآن ورشتي عمل حضرها 70 مشاركاً، ونتطلع إلى المزيد من أوجه التعاون مع لاليغا، لرفد الكادر الكروي في أندية أبوظبي بكل ما هو جديد».

احتراف

قال فرناندو سانز المدير الإقليمي لـ«لاليغا» في الشرق الأوسط إن المركز وفي ثلاث سنوات تمكن من ضم أكثر من 150 لاعباً ولاعبة من جميع أنحاء الدولة فضلاً عن فوز فريقه بالبطولة الرسمية للأكاديميات 3 مرات، كما طلبت عدة أندية إسبانية 15 لاعباً من لاعبي الكفاءات العالية لفترات معايشة في إسبانيا وانتقل عدداً من لاعبي المركز إلى أندية ومُنتخبات محلية وإقليمية وعالمية.