البرازيلي رودريغو: أتمنى رد الجميل لخورفكان

المصدر: خورفكان ـ محمد فضل

كشف البرازيلي رودريغو سيلفا، محترف خورفكان، أحد لاعبي الفريق الذين قادوا الفريق للصعود إلى دوري الخليج العربي قبل أيام، بأنه رفض عرضاً في ميركاتو الشتاء الأخير من أحد الأندية الكبيرة في الدوري البرازيلي الممتاز، مشيراً إلى سعادته الكبيرة باللعب مع فريقه الحالي، والذي سبق له الاحتراف معه قبل 10 مواسم، عندما كان يُطلق عليه نادي الخليج.

وذكر أن قرار بقائه في صفوف أبناء الخور، هو نوع من رد الجميل لهذا النادي الذي قدمه للأضواء والشهرة، كما وجه رودريغو سيلفا شكره إلى إدارة النادي وزملائه اللاعبين، والمدرب العراقي عبد الوهاب عبد القادر، والذي اعتبره أحد أفضل المدربين الذين تدربت تحت قيادتهم، معرباً عن أمله في استمرار المدرب المخضرم مع «نسور خورفكان» في الموسم المقبل.

كما أشاد اللاعب البرازيلي، بزميله سيف محمد قائد الفريق، والذي يعتبر قدوة داخل الملعب وخارجه، موضحاً أن الصعود مع ‏‪ خورفكان، كان بمثابة حلم للجميع، وقد تحقق أخيراً، متمنياً بقاء أبناء الخور مع كبار دوري الخليج العربي.

وأضاف: في اعتقادي الفريق بما يملكه من إمكانات، قادر على البقاء واللعب مع الكبار، لا سيما في وجود مجلس إدارة محترم، بقيادة عبد العزيز النعيمي، وأعضاء المجلس، والجهازين الفني والإداري، مثمناً دور جماهير خورفكان، والتي قدمت الدعم الكامل للفريق، طيلة مشوار البطولة.