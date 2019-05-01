العين واتحاد كلباء.. صراع النقاط والمراكز

المصدر: العين- طلحة عبدالله - كلباء- علي الظاهري

يلتقي فريق العين صاحب المركز الرابع برصيد 39 نقطة، في السادسة وخمس دقائق من مساء اليوم على ملعبه بإستاد هزاع بن زايد، ضيفه اتحاد كلباء صاحب المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، لحساب الجولة 23 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في مباراة مهمة للطرفين من أجل حصد النقاط لتحسين المراكز.

ويتطلع العين للتقدم خطوة في سلم الترتيب وضمان مركز يؤهله لتمثيل الدولة في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في الموسم المقبل، بينما يقاتل اتحاد كلباء للابتعاد من منطقة الخطر الذي يتهدده بالهبوط من دوري الخليج العربي.

وأكمل الفريق البنفسجي الذي خسر مباراته بالجولة السابقة أمام بني ياس بهدفين نظيفين، تحضيراته الميدانية بحصة تدريبية أخيرة أجراها أمس على ملعبه بإستاد خليفة بن زايد، تحت قيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس غاريدو، الذي عمد لتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي طرأت على أداء اللاعبين بالجولة السابقة، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة لقاء الليلة.

تحسين المركز

وأوضح غاريدو، المدير الفني للعين، أنه لا يزال مصراً على ضرورة القتال وتحقيق الفوز لتحسين مركز الفريق في الدوري بما يؤهله للتمثيل الآسيوي، وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من أمس للكشف عن استعدادات فريقه للقاء الليلة، من المهم الثقة في مقدراتنا ونسعى بكل قوة لتحقيق التطلعات، وهو ما يتطلب القتال والتركيز في جميع المباريات المتبقية بالمسابقة.

وأضاف: تحدثت إلى اللاعبين وطلبت منهم مضاعفة الجهود والعمل بتركيز أكبر بعد إغلاق ملف الخسارة بالجولة السابقة أمام بني ياس، من أجل الحصول على نقاط المباراة الثلاث ونحن ندرك أهمية هذه المباراة، والتي لن تكون سهلة في مواجهة فريق يطمح هو الآخر في تحقيق أفضل النتائج خارج ملعبه، غير أننا نملك رغبة قوية في تحقيق الفوز برغم ظروف الغيابات التي يعانيها الفريق، وثقتي عالية في جميع اللاعبين البدلاء، ومن المؤكد أن مشاركتهم في مباريات الدوري ستعزز ثقتهم بأنفسهم وتطور مستواهم وتكسبهم الخبرة.

وأكد مدرب العين، تفهمه لعدم رضاء جماهير الفريق بسبب تراجع المستوى والنتائج أخيرا، وقال إن الجمهور عنصر مهم وفعال في كرة القدم، وأعرف أنهم غاضبون ولديهم الحق في ذلك، لأن العين فريق كبير ويستحق نتائج أفضل، وشخصيا أبذل كل جهودي لتطوير الفريق وعلينا العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الظروف الراهنة.

هدف

من جانبه، يخوض فريق اتحاد كلباء المباراة مكتمل الصفوف، ويسعى إلى العودة من دار الزين بنتيجة إيجابية تضمن له البقاء في دوري الخليج العربي للمحترفين بعد حصاده 23 نقطة محتلاً المركز الحادي عشر.

وأكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء، أنه يحترم العين ولكن فريقه يبحث عن نتيجة إيجابية تعزز طموح البقاء فهم بحاجة ماسة إلى نقاط الفوز الثلاث أمام الزعيم بطل النسخة الماضية وأحد أفضل الفرق في الدوري كونه يمتلك عناصر مميزة، مشدداً على أهمية حسم الهدف في أسرع وقت قبل إسدال الستار على البطولة، لا سيما وأن «النمور» على بعد خطوات قليلة من البقاء.

استشفاء

وأشار فيفياني إلى أن الجهاز الفني ركز في الأيام الماضية على عملية الاستشفاء ثم استأنف برنامج الإعداد عبر خوض تدريبات للوصول إلى الجاهزية المطلوبة لمباراة اليوم، لافتاً إلى أنه حرص على عدم وضع اللاعبين تحت الضغط، خاصة وأنهم يدركون أهمية المباراة ومدى قيمة النقاط الثلاث.

وقال مدرب اتحاد كلباء إنه يتعين عليهم جمع أكبر عدد من النقاط وكل نقطة تعتبر مهمة بالنسبة لهم حيث لم يحسم الفريق بقاءه مع الكبار في الأضواء، مجدداً ثقته بجميع اللاعبين وكاشفاً في الوقت نفسه أنه سيخوض اللقاء بالتشكيلة الأساسية. وأشاد فيفياني بقدرة «النمور» على العودة سريعاً في المباريات السابقة والرغبة القوية في تصحيح المسار والخطأ الذي تم ارتكابه، مشيراً إلى أن الأخطاء واردة في كرة القدم وتعتبر جزءاً من اللعبة.