إدارة الظفرة تشكر اللاعبين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قدمت إدارة نادي الظفرة شكرها للاعبي الفريق على العطاء الذي قدموه في مباراة نهائي الكأس أمام شباب الأهلي رغم خسارة النتيجة، وثمنت أيضاً مجهود الجهاز الفني بقيادة الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني الذي نجح في قيادة الفريق للنهائي كإنجاز غير مسبوق في تاريخ النادي.

وشكرت الإدارة بحسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي جماهير النادي، وأكدت أن الجمهور لم يقصر في مساندة الفريق وقالت الإدارة إن النادي خسر مباراة «نهائي الكأس» ولكنه كسب فريقاً قوياً.

وكانت إدارة الظفرة بقيادة صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس الإدارة وفارس بن مكتوم رئيس شركة كرة القدم، قدما التهنئة للاعبين عقب مباراة النهائي على العطاء الذي قدموه والمجهود الذي بذلوه، في خطوة استهدفت تخفيف صدمة الخسارة على اللاعبين والتركيز على المرحلة المقبلة.