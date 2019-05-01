العروبة يلجأ للتمييز في قضية الإيفواري ميليس

المصدر: دبي-العوضي النمر

قرر نادي العروبة، اللجوء إلى هيئة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في اتحاد الكرة، بعد قرار لجنة الاستئناف المشكّلة من هيئة التحكيم، برئاسة المستشار بدر الحمادي، برفض لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، الطعن الذي تقدم به نادي العروبة ضد نادي مصفوت، مطالباً بنقاط المباراة التي جمعت الفريقين ديسمبر الماضي، بسبب خلاف على قانونية قيد وتسجيل الإيفواري جون ميليس مع النادي الأخير، وبذلك يتم تثبيت صعود حتا إلى دوري المحترفين.

وكشف محامي النادي، عن لجوء العروبة إلى لجنة التمييز، للطعن مجدداً على قرار الاستئناف الذي صدر أول من أمس، وتقديم مستندات القضية للجنة، وأشار محامي العروبة إلى أن النادي سيتجه لمحكمة التحكيم الرياضي «كاس»، في حالة عدم إنصافه بتلك القضية.