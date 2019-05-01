أيوفي: لم أحدد مستقبلي حتى الآن

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشار الإكوادوري أيوفي مهاجم شباب الأهلي، إلى أن التركيز سيكون منصباً الآن على دوري الخليج العربي، بعدما حقق الفريق لقبين مهمين في الموسم الحالي، وأشار إلى أنه لم يعرف مستقبله مع شباب الأهلي حتى الآن، ولكنه سيواصل العطاء بالقوة نفسها حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال: «أنا سعيد بالفوز بهذه الكأس، وأعتبر أننا قضينا سنة جيدة رغم البداية غير الجيدة، وعلينا الآن التركيز على البطولة التي لم تنته، أي أننا مطالبين بالتركيز على الدوري مع نهاية بطولتي الكأس».

وعن عدم مشاركته أساسياً مع شباب الأهلي، قال: «أنا دائماً أركز في التدريب وأبذل قصارى جهدي لأكون لاعباً أساسياً، والمدرب هو من يأخذ قرار التشكيلة». وحول مستقبله بالموسم المقبل، قال: «لا أعرف أين سأكون، ولكني أركز على إنهاء الدوري بأفضل حالة كمهاجم».