فيكيو: تعليمات المدرب منحتنا اللقب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الأرجنتيني إيمليانو فيكيو لاعب شباب الأهلي، أن فريقه استحق الفوز والتتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وقال: «طبقنا ما طلبه منا المدرب على أرض الملعب، وتحلينا بالروح القتالية والإصرار على تحقيق اللقب الثاني لنا في الموسم الحالي، بعد فوزنا منذ أسابيع قليلة بكأس الخليج العربي للمحترفين».

وأضاف: «نجحنا في السيطرة على المباراة وكانت لنا الكلمة العليا طوال شوطي اللقاء، باستثناء الدقائق الأخيرة التي تمكن فيها الظفرة من تسجيل هدفه الوحيد، ونحن سعداء بما حققناه في الموسم الحالي، وأمامنا دوري الخليج العربي، والذي تنتظرنا فيه مباريات صعبة، وأمل لم ينته بإمكانية التتويج بلقبه». واختتم فيكيو قائلاً: «أبارك للظفرة الأداء القوي والروح العالية التي خاضوا بها اللقاء، وبالفعل كان طرفاً قوياً وقدم مباراة جيدة، وأتمنى له التوفيق مستقبلاً».