وليد حسين: عشنا أصعب 15 دقيقة

أكد وليد حسين لاعب شباب الأهلي، أن فريقه عاش أصعب 15 دقيقة في نهاية مباراته مع الظفرة أول من أمس، في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وقال: «عشنا أصعب 15 دقيقة آخر مباراتنا مع الظفرة، وكنا تحت ضغط غير طبيعي، والظفرة قدم مباراة كبيرة، ولكن في النهائي، لا بد من تتويج فريق واحد باللقب، وأعتقد أننا استحققنا البطولة هذا الموسم، وأتمنى تحقيق الأفضل في المواسم المقبلة».

وبارك، لجمهور شباب الأهلي، تحقيق اللقب الثاني في الموسم الحالي، بعد غياب الموسم الماضي عن منصات التتويج، وقال: «التتويج بالكأس، يدفعنا رغم الفارق بيننا وبين الشارقة المتصدر لدوري الخليج العربي، إلى عدم الاستسلام، وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة».