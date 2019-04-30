برج خليفة وفندق برج العرب يتزينان بشعار شباب الأهلي

المصدر: دبي ــ إيهاب زهدي

تزين برج خليفة وفندق برج العرب بدبي مساء اليوم، بشعار نادي شباب الأهلي، بمناسبة تتويج الفريق بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم اليوم، بعد فوزه على الظفرة بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

والجدير بالذكر، أن شباب الأهلي، أصبح الأكثر فوزاً بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد لقب الأمس، ووصول رصيده إلى 13 لقب، ويسبق الشارقة بفارق 4 ألقاب من البطولة الغالية، وذلك بعد قرار الدمج الصادر في مايو 2017، والذي بمقتضاه استحوذ الأهلي على ناديي الشباب ودبي.

وسبق أن توج الأهلي بطلاً للكأس الغالية، 8 مرات أعوام 1975، 1977، 1988، 1996، 2002، 2004، 2008 و2013، فيما توج الشباب 4 مرات أعوام 1981، 1990، 1994 و1997، بالإضافة إلى نسخة العام الحالي، والتي توج بها النادي بمسماه شباب الأهلي.