الاستئناف ترفض طعن العروبة في قضية ميليس

المصدر: دبي ــ العوضي النمر

رفضت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، الطعن الذي تقدم به نادي العروبة ضد نادي مصفوت مطالبا بنقاط المباراة التي جمعت الفريقين ديسمبر الماضي، بسبب خلاف على قانونية قيد وتسجيل الايفواري جون ميليس مع النادي الأخير، وكشف محامي النادي عن لجوء العروبة إلى لجنة التمييز للطعن مجددا على قرار الاستئناف الذي صدر أول من أمس، وتقديم مستندات القضية للجنة، وأشار محامي العروبة إلى أن النادي سيتجه لمحكمة التحكيم الرياضي "كاس" في حالة عدم انصافه بتلك القضية خاصة وأن اللاعب تم قيده بالمخالفة لشروط التسجيل كلاعب مقيم.

وقال هاني عبده محامي العروبة أن رئيس مجلس ادارة نادي مصفوت اعترف في تصريحات اعلامية، على قناة ابوظبي الرياضية، بأن اللاعب يرتبط بعقد مع النادي ويتقاضى راتبا مقابل ذلك، على خلاف ماهو مسجل بالاتحاد بصفته لاعبا هاويا، وفي نفس الوقت تغاضت اللجنة عن طلب نادي العروبة بفتح باب المرافعة لتقديم المستندات والقرص المدمج الخاص بتصريح رئيس مجلس ادارة مصفوت، وهو ما سيتم تقديمه أمام لجنة التمييز في طعن النادي على قرار الاستئناف، خاصة وأن الاقرار حجة على المقر، ولا يجوز الرجوع فيه".