حميد بن راشد النعيمي يتوج شباب الأهلي بأغلى الكؤوس

المصدر: العين - طلحة عبدالله، إيهاب زهدي، أحمد عيسى

بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تقرر زيادة قيمة جوائز كأس رئيس الدولة لكرة القدم لتصبح 10 ملايين درهم للفريق البطل و 5 ملايين درهم للفريق الوصيف (بدلاً من 5 ملايين درهم للبطل ومليوني درهم لصاحب المركز الثاني) .

وتوج صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي بمنطقة العين، فريق شباب الأهلي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على فريق نادي الظفرة بهدفين مقابل هدف واحد، في نهائي البطولة مساء أمس، باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وسلم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، راعي المباراة النهائية، لاعبي شباب الأهلي كأس المركز الأول ولاعبي الظفرة درع المركز الثاني، وصافح سموه طاقم تحكيم المباراة بقيادة الحكم حمد علي يوسف ومنظمي حفل النهائي.

حضر التتويج الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان والشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي بمنطقة العين والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ومعالي محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة ومروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من المسؤولين.

وقال معالي محمد خلفان الرميثي: إن شباب الأهلي استحق الفوز بالبطولة الغالية لأنه كان الأكثر جاهزية في اللقاء، وقدم مباراة جيدة مع منافسه، ذاكراً أنه يهنئ أيضاً الظفرة رغم خسارته للقب لكنه ظهر بمستوى جيد واجتهد من أجل الفوز.

وجاء تتويج شباب الأهلي بأغلى الكؤوس للمرة «13» في تاريخه «بعد الدمج» إثر فوزه على منافسه الظفرة 2-1 في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، وسط حضور جماهيري متميز وسجل هدفي شباب الأهلي المهاجم العائد للتألق أحمد خليل (ق 30، 70)، في حين سجل للظفرة سعيد الكثيري (ق 78).

دوافع

دخل الفريقان إلى أرضية الملعب بنفس الدوافع، حيث كان شباب الأهلي يتطلع للحصول على اللقب الثالث عشر في تاريخه بعد أن توج به 12 مرة فيما تطلع فريق الظفرة لمعانقة اللقب الغالي لأول مرة في تاريخه، وجاءت البداية سريعة ومثيرة ففي الدقيقة الأولى قاد شباب الأهلي هجمة سريعة انتهت بمطالبة لاعبيه بركلة جزاء بحجة اصطدام الكرة بيد المدافع سلطان السويدي، غير أن حكم اللقاء لم يحتسب شيئاً وأمر بمتابعة اللعب.

فيما بدا شباب الأهلي أكثر رغبة في هز الشباك لتضيع له فرصة أخرى عندما تربص وليد عباس بكرة عرضية عبرت الجميع ولكنه سددها بعشوائية رغم أنه كان في مواجهة المرمى، ومرة أخرى عاد أصحاب القمصان الحمراء لتهديد مرمى منافسهم عن طريق ركلة زاوية لم يتم التعامل معها كما ينبغي ليستخلصها الدفاع الظفراوي، وذلك خلال الدقائق العشر الأولى والتي دانت فيها السيطرة كاملة لشباب الأهلي مقابل تراجع واضح للظفرة الذي اعتمد على الهجمات المرتدة ولكن دون خطورة تذكر.

هدف أول

في الدقيقة (30) سعدت جماهير فريق شباب الأهلي بالهدف الأول الذي سجله المهاجم العائد للتألق أحمد خليل بعد أن ارتقى فوق الجميع وحول كرة عرضية في مرمى خالد السناني، ليمنح فريقه التقدم بهدف دون رد وسط فرحة جماهيره الكبيرة في مدرجات الملعب، في حين منى فريق الظفرة بضربة قوية بعد تخلفه بالهدف الأول وذلك بالإصابة التي تعرض لها المدافع عبدالله الرفاعي وحرمته من الاستمرار ليخرج من الملعب (باكياً)، ويحل مكانه عبدالله الصيعري (ق 32).

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني كثيراً عما كان عليه الأمر في بداية الشوط الأول، إذ سرعان ما هاجم شباب الأهلي منافسه الظفرة وتهيأت أول فرصة له بعد دقيقتين فقط من بداية هذا الشوط عندما انطلق ماورو دياز من الجهة اليمنى متوغلاً داخل منطقة العمليات، غير أنه عكس الكرة بطريقة عشوائية لتعبر إلى الاتجاه المقابل من الملعب وسط حسرته وزملائه اللاعبين.

الهدف الثاني

في الدقيقة (70)، عاد المهاجم أحمد خليل، ليضاعف فرحة جماهير فريق شباب الأهلي عندما تصدى لمخالفة على رأس منطقة العمليات وسددها بكل سهولة في المرمى دون أية محاولة من الحارس ليحرز الهدف الثاني له ولفريقه، وسط فرحة كبيرة للمدرجات الحمراء التي اهتزت احتفالاً بالهدف الثاني لفريقها.

هدف للظفرة

بحلول الدقيقة (78)، أصبحت النتيجة 2-1 بعد أن سجل البديل الظفراوي سعيد الكثيري، هدفاً رأسياً رائعاً وذلك بعد لحظات من دخوله بديلاً، وبعد تسجيلهم لهدف التقليص تضاعف حماس لاعبو الظفرة، واندفعوا للهجوم ليصنعوا العديد من الفرص الخطيرة أمام مرمى شباب الأهلي ولكن الأخير حافظ على تقدمه ومضى ليفوز بنتيجة اللقاء بهدفين مقابل هدف ويتوج بأغلى الألقاب.