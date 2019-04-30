أروابارينا: الفضل يعود للاعبين

المصدر: العين - البيان الرياضي

أكد مدرب شباب الأهلي رودلفو أروابارينا أنه من المهم فوزنا بهذه الكأس لأنه يحفزنا للمستقبل والفضل يعود للاعبين الذي بذلوا الجهد في المباراة وحققوا المطلوب.

وقال: بالنسبة لوصول اللاعبين لهذه الحالة العالية من الجاهزية فيعود لاستماعهم للتعليمات وهم أبطال وكل الفضل يعود لهم، وعلينا الالتفات إلى مباريات الدوري المقبلة، وألح على اللاعبين بضرورة الفوز في كل المواجهات وأن نستمر في ذلك ولا نكتفي بكأسين، فالنادي لم يقصر معنا ويقدم لنا كل الدعم.

وأضاف: أشكر الجمهور وأهديه الكأس الغالية وعلينا أن نعمل على كل المستويات وأن نستمر في الفوز وتحقيق الإنجازات، مشيراً إلى أن المدرب الجيد عليه أن يقدم أفضل ما لديه في الملعب وليس الفوز فحسب في بطولة أو اثنتين، لا نستطيع تقييم المدربين في الملعب علينا أن نقيمهم على ضوء النتائج.