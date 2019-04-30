مطر الطاير: مكارم رئيس الدولة كثيرة ومستمرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفع مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على مكرمته السخية، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيادة جوائز بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليحصل البطل على 10 ملايين درهم والوصيف على 5 ملايين.

وأكد الطاير، أن مكارم صاحب السمو رئيس الدولة، كثيرة ومستمرة لأبناء الوطن عموماً وللقطاع الرياضي خصوصاً، وآخرها مكرمة سموه بزيادة المكافآت لهذه البطولة الوطنية التي تحمل اسماً غالياً وتعد غاية لجميع الفرق سنوياً التي تبحث عن تكليل إنجازاتها بالتتويج بهذا اللقب الغالي.

كما رفع مطر الطاير، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه ورعايته للقطاع الرياضي والتي صنعت الإنجازات في جميع الميادين، كما رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس نادي شباب الأهلي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس نادي شباب الأهلي، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية رئيس مجلس إدارة النادي، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، وإلى مجلس إدارة النادي واللاعبين والإداريين وجمهور النادي لإحراز اللقب «13» في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد الفوز على الظفرة بنتيجة 2-1.

وأكد الطاير، أن الفوز جاء مستحقاً بعد الجهد الذي بذله لاعبو شباب الأهلي على مدار دقائق اللقاء، وعلى المسيرة التي قدموها في مشوار البطولة إجمالاً، ليستحقوا الانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب الغالي، ويؤكدوا أن مسيرة الإنجازات مستمرة وحافلة في موسم شهد تتويجهم أيضاً بلقب كأس الخليج العربي لكرة القدم ليكون النجاح مزدوجاً.