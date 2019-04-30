رازوفيتش: 4 لاعبين سبب خسارة الظفرة

المصدر: العين - البيان الرياضي

هنأ الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة، فريق شباب الأهلي بالفوز والتتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما هنأ لاعبيه على المردود الذي قدموه في المباراة، ذاكراً أن لاعبيه اجتهدوا ولكن لم يحالفهم التوفيق في الخروج بنتيجة إيجابية.

وأبان رازوفيتش أن هنالك جملة من الأسباب أدت إلى خسارة فريقه للقب والتي يمكن أن يتحدث عنها ليوم كامل لكن أبرزها فقده مجموعة من العناصر الأساسية عن اللقاء، مثل ديجو ريجناتو، راشد مهير، إبراهيم سعيد، إضافة إلى فقده للمدافع عبد الله الرفاعي بسبب الإصابة في الشوط الأول وقال: هؤلاء 4 لاعبين مميزين ومؤثرين في تشكيلة الفريق وفقدهم كان خسارة كبيرة لنا خاصة أن المباراة كانت ضد منافس قوي لديه العديد من اللاعبين الجيدين في خطوطه المختلفة.

وأكد مدرب الظفرة أن فريقه لم يعتمد على أسلوب دفاعي في اللقاء وهاجم شباب الأهلي، مستدلاً على ذلك بإهدار العديد من الفرص، وأضاف: في الشوط الثاني تحررنا نحو الهجوم بشكل أكبر لكن مرت علينا أيضاً لحظات صعبة، عموماً أنا راض عن اللاعبين لأنهم قدموا أفضل ما عندهم ولعبوا بقوة طوال شوطي المباراة، وفي النهاية يجب أن نتقبل النتيجة مع التفكير لاحقاً في المستقبل.