ماجد ناصر: لقب غال بعد مباراة صعبة

المصدر: العين - البيان الرياضي

أشاد ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي بالإنجاز الذي حققه فريقه ونيله كأس صاحب السمو رئيس الدولة، للمرة «13» في تاريخ قلعة الفرسان موضحاً أن المباراة اتسمت بالقوة والصعوبة لكن الفرسان تمكنوا من تحقيق الفوز ونيل اللقب.

وقال: «إنه لشعور عظيم أن تعتلي منصات التتويج وأن ترفع الكأس الغالية عالياً وأن ترى هذا الكم من الفرحة والسعادة الغامرة على وجوه جمهور الفرسان، الذي تعب كثيراً وساند الفريق في كل محفل فاستحق اللقب واستحق الفرحة».

وأضاف: بالتأكيد الفوز باللقب سيدفعنا إلى نيل المزيد من الألقاب في الموسم المقبل ويزيد من طموحنا لنيل لقب الدوري الموسم الجاري، حيث نتطلع إلى نيل الألقاب، ومواصلة المنافسة بقوة على لقب دوري الخليج العربي.

وتابع: إن الشعور بفرحة البطولة سعادة لا تضاهيها سعادة أخرى وهدف يصبو إليه الجميع، وعلينا جميعاً أن نجتهد وأن نخلص من أجل نثر المزيد من عبير الفرحة والسعادة في أرجاء قلعة الفرسان المترامية وعلى وجوه جمهور شباب الأهلي.

واختتم ماجد ناصر حديثه بالقول: لم تكن بداياتنا على قدر الطموح لكن استطعنا العودة إلى منصات التتويج ولم يشكك أحد في قدرة شباب الأهلي على قنص الألقاب.