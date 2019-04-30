أحمد خليل: سعيد بالثنائية ونطمح إلى حصد مزيد من الألقاب

المصدر: العين - البيان الرياضي

أشاد نجم شباب الأهلي وصاحب هدفي الفوز للفرسان الدولي أحمد خليل بأداء جميع اللاعبين، مشيراً إلى أن طموحات الفرسان كبيرة ومستمرة لنيل المزيد من الألقاب. وقال: «كمهاجم طموحي كان كبيراً للتسجيل وأحمد الله على التوفيق وتسجيلي لهدفين، والإنجاز الذي تحقق ليس بغريب على نادي شباب الأهلي صاحب التاريخ العريق والألقاب، ونتطلع إلى مواصلة الجهد في الفترة المقبلة.

وقال عبدالعزيز حسين هيكل لاعب شباب الأهلي: «لم أتخيل هذه الفرحة التي عاشتها الجماهير التي حرصت على الزحف خلف الفريق قادمة من دبي إلى ملعب مدينة هزاع بن زايد بمدينة العين، وكل أملها العودة بالكأس الغالية إلى دبي فكان لها ما تصبو وتطمح.

وأضاف: «سعادتنا غامرة بتحقيق لقب البطولة ونهنئ الجمهور على دعمه ومساندة لنا طوال الموسم والمواسم الماضية، ولا يخفى على أحد أن الفرسان نجحوا في العودة إلى الموسم بقوة واستحقوا اللقب عن جدارة واستحقاق بفضل روح الفريق والمدرب ردولفو الذي استطاع جمع اللاعبين وغرس روح الفريق فيهم وتحقيق الانسجام والتجانس بينهم».

وتابع: «لم نحقق الفوز بسهولة على الظفرة الطامح إلى اللقب، وتحلى الجميع بالمسؤولية وتمكنا من تحقيق الهدف ونيل اللقب، وواجهنا الظفرة الطامع إلى نيل لقبه الأول في مباراة نهائية صعبة بطبيعة الحال لكن نجحنا في السيطرة عليها وتحقيق هدفنا في نهاية المطاف ونيل اللقب».

إصابة

نقل عبد الله الرفاعي مدافع الظفرة إلى المستشفى بعد مغادرته أرضية الملعب في الشوط الأول من اللقاء لمصلحة زميله عبد الله الصيعري بعد أن عجز عن مواصلة العطاء بسبب الإصابة التي تعرض لها في الدقائق الأولى من عمر اللقاء.

وظل الرفاعي الذي خاض أمس أول نهائي له في مشواره الكروي الذي لم يكمل العام حتى الآن، يتحامل على نفسه لمواصلة الدفاع عن قميص الظفرة الذي قدمه للأضواء بعد ان أنضم إليه معاراً من الوحدة عقب توقيعه لأصحاب السعادة في خانات المواليد مع بداية الموسم الحالي.

وقدم الرفاعي مستوى جيداً خلال الدقائق التي شارك فيها وتحرك بإيجابية ولكنه سقط أكثر من مرة على أرضية الملعب طلباً للعلاج، رافضاً المغادرة ومتمسكاً بالمواصلة مع بقية زملائه لكنه اضطر إلى مغادرة الملعب عند الدقيقة 90 بعد أن حرمته الإصابة من إكمال النهائي الأول له في مسيرته، وعلق الكثيرون على وفاء اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بتضحياته.