لوفانور: أروابارينا منحنا روح البطولة

المصدر: العين - البيان الرياضي

أبدى لاعبو شباب الأهلي سعادتهم بحصولهم على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال البرازيلي لوفانور محترف شباب الأهلي: سعادتنا لا توصف بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن لاعبي الفرسان بذلوا كل ما لديهم من أجل العودة من مدينة العين بالكأس الغالية، موضحاً أن شباب الأهلي واجه خصماً عنيداً وقوياً، واتسم اللقاء بالصعوبة على لاعبي الفريقين، لرغبتهما الكبيرة في التتويج باللقب، إلا أن لاعبي الفرسان كانوا أكثر تصميماً وعزيمة فحققوا الفوز ونالوا اللقب.

وأضاف: لم تكن بداياتنا جيدة مطلع الموسم الجاري ومع قدوم المدرب رودولفو أروابارينا منحنا روح البطولة وغرس فينا حب الانتصارات، ونحن سعداء بوجوده، ومنذ انطلاقة الموسم ونحن نحلم بهذه اللحظة، لحظة التتويج واعتلاء منصات التتويج، لافتاً إلى أن لاعبي «الفرسان» بذلوا جهوداً كبيرة هذا الموسم، ومن الطبيعي أن يتوجوا ببطولة في نهاية المطاف.

وقال: «أريد أن استمر مع شباب الأهلي وهذا الأمر لا يعتمد عليّ فحسب لكن على إدارة النادي كذلك، وسعادتنا لا توصف لأننا نجحنا في رسم البسمة على شفاه جمهور الفرسان الذي دائماً ما كان يتطلع ويصبو إلى تحقيق هذا الإنجاز، ولطالما هذا الجمهور وقف بجوارنا وساندنا ودعمنا، وننتهز هذه الفرصة لنهدي الإنجاز إلى جمهور شباب الأهلي ونشيد بدوره في الوقوف خلف فريقه حتى النهاية ومازال».

واختتم لوفانور حديثه بالقول: سنعمل خلال المواسم المقبلة على القتال على ألقاب الموسم، وسنبذل المزيد من الجهد الفترة المقبلة لنيل المزيد من البطولات.