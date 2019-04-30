حمدون: موسم استثنائي للفرسان

المصدر: العين - البيان الرياضي

أهدى مدير فريق الكرة في نادي شباب الأهلي، محمد أحمد حمدون اللقب الغالي إلى قيادات وإدارة نادي شباب الأهلي وإلى جميع العاملين في القلعة الحمراء وجمهور الفرسان.

وقال: عانينا مطلع الموسم، لكن حققنا موسماً استثنائياً ونتطلع للأفضل دائماً، لقد خضنا لقاءً نهائياً صعباً أمام فريق قوي له مكانته وطريقة لعبه المميزة، وابتسم الحظ لنا في النهاية وتوجنا باللقب ورفعنا الكأس الغالية، ونتطلع إلى الاستمرار على نفس النهج والأمل والطموح والروح من أجل نيل المزيد من الألقاب وإن كان منهجنا المضي خطوة بخطوة في كل مباراة وخوض كل لقاء على حدة.

وأشاد حمدون بأداء لاعبيه، مشيراً إلى أن الجميع كان على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم فبذلوا الجهد المضاعف وقاتلوا حتى آخر دقيقة فاستحقوا اللقب عن جدارة واستحقاق ونالوا ما أرادوا، لأنه من صار على الدرب وصل كما يقول المثال.

وأضاف: نشكر جمهور الفرسان الذي حرص على دعم فريقه والحضور والزحف خلف الفريق إلى دار الزين، ونهديه الكأس، ونؤكد أن سعادتنا غامرة بعد أن رأينا الفرحة على وجه جمهور الفرسان، وأنها لسعادة غامرة وفرحة كبيرة أن ترفع الكأس وتعتلي منصات التتويج، ومما لا شك فيه فإن هذا الإنجاز يضاعف من مسؤوليتنا الفترة المقبلة من أجل بذل المزيد من الجهد لنيل المزيد من الألقاب وتحقيق كافة طموحات جماهير شباب الأهلي الوفية.