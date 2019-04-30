«خورفكان» يبدأ في تجهيز ملعب دوري الخليج العربي

المصدر: خورفكان - محمد فضل

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة الطاقة الاستيعابية لملعب خورفكان، واستيفاء كافة معايير لجنة دوري المحترفين، قامت شركة الإمارات للأحجار، المنفذة للمشروع، أمس بزيارة تفقدية للنادي، ومعاينة الاستاد والمرافق الخاصة به، إيذاناً ببدء العمل وإنجازه قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد، الذي يشهد عودة «نسور الخور» إلى أضواء دوري الخليج العربي، بعد غياب استمر عشر سنوات، ضم الوفد، المهندس موسى منصور مدير المشاريع، وأحمد عبد العزيز مدير التصميم، وتم عقد اجتماع مع إدارة النادي، بحضور المهندس علي راشد مسعود مدير تطوير البنية التحتية والمنشآت بنادي خورفكان، وطارق الميرزا مدير النادي، ورائد العوبد السكرتير التنفيذي، للتباحث حول اشتراطات لجنة دوري المحترفين، بجانب الوقوف على المخططات الهندسية الواجب تنفيذها.

شكر وتقدير

بدوره، وجّه المهندس علي راشد مسعود مدير تطوير البنية التحتية والمنشآت بنادي خورفكان، الشكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على هذه المكرمة، التي جاءت في وقتها، لافتاً إلى أن مكارم سموه لمدينة خورفكان، لا تعد ولا تحصى، معرباً عن أمله في أن يكون الملعب جاهزاً بالكامل خلال الفترة الموقعة بين النادي وشركة الإمارات للأحجار، المنفذة للمشروع.

من جهته، أكد عبد العزيز النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، أن جماهير النادي ستسير مسيرة أفراح بالسيارات عصر الخميس المقبل، احتفالاً بالصعود والفوز بدرع الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن إدارة النادي والأجهزة الفنية وكافة لاعبي الفريق الأول، سيكونون موجودين خلال المسيرة التي ستجوب شوارع خورفكان، مروراً بالطريق الجديد والكورنيش، ومن ثم العودة إلى النادي، حيث تقوم الإدارة بتكريم لاعبي الفريق الأول، إلى جانب تكريم فرق المراحل السنية، التي حازت على ألقاب الموسم الكروي الحالي «فرق تحت 13، 14، 16 سنة»، معرباً عن أمله في أن يكون الملعب جاهزاً بحلته الجديدة، لاستقبال مباريات الفريق، قبيل انطلاقة الموسم المقبل من دوري الخليج العربي سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن فترة الـ 3 شهور تبدو كافية لإكمال النواقص، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يبدأ اللاعبون مباريات الدوري على ملعبهم، دون الحاجة إلى ملعب آخر، ونأمل في انتهاء العمل خلال فترة العقد الموقع بين الطرفين.

وفي ذات الشأن، تواصلت جموع المهنئين بصعود نادي خورفكان إلى دوري الخليج العربي، ونيله درع الدرجة الأول، وقام القطب الوصلاوي عبد الله حارب رئيس مجلس الإدارة السابق، بتهنئة الفريق بالتأهل، مشيداً بالجهود التي بذلتها إدارة النادي والجهازان الفني والإداري، وكذلك اللاعبون، متمنياً لهم التوفيق خلال المشاركة في دوري الأضواء والشهرة.