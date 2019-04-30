10 فرق تشارك في «رمضانية منصور بن زايد»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تفتتح مساء السادس من شهر مايو المقبل، منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس منصور بن زايد الرمضانية لسباعيات كرة القدم بمشاركة 10 فرق على ملعب فندق قصر الإمارات أبوظبي.

وكشفت اللجنة الرياضية المنظمة بوزارة شؤون الرئاسة عن تفاصيل البطولة، خلال مؤتمرها الذي عقدته أمس بفندق قصر الإمارات بحضور حسن إبراهيم الحمادي ممثل وزارة شؤون الرئاسة، وسلطان محمد الظاهري ممثل مجموعة شركة الإمارات للاتصالات، وخالد محمد السويدي رئيس اللجنة الفنية، وعيسى عتيق المهيري ممثل فندق قصر الإمارات.

وأوضحت اللجنة المنظمة، أن البطولة تستمر مبارياتها حتى 22 مايو المقبل برعاية تسويقية من شركة الإمارات للاتصالات الراعي الذهبي للحدث، والناقل الوطني شركة طيران الاتحاد، وشركة قصر الإمارات «الراعي الفضي»، والتي تتجدد إقامتها ضمن برامج الأنشطة الرياضية الخاصة بمنتسبي وزارة شؤون الرئاسة والجهات المعتمدة لدى اللجنة الرياضية في الوزارة خلال ليالي شهر رمضان المبارك.

ترحيب

في بداية المؤتمر نقل حسن إبراهيم الحمادي تحيات راشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي رئيس اللجنة الرياضية، وكشف أن النسخة الثامنة للبطولة ستشهد مشاركة 10 فرق على مجموعتين هي: مكتب الأمين العام، والمراسم الرئاسية، ومكتب البعثات، وصندوق أبوظبي للتنمية، وشركة نادي سيتي غولف، والاتحاد للطيران، وشركة قصر الإمارات، ودائرة القضاء، ومدارس الإمارات الوطنية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، موضحاً أن الهدف من البطولة إثراء النشاط الرياضي وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة ودعم العلاقات الاجتماعية.

في حين، أكد خالد السويدي رئيس اللجنة الفنية أن اللجنة الرياضية في الوزارة المشرفة على البطولة رصدت جوائز مالية وتقديرية ثمينة للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، بجانب نجوم البطولة السنوية ممثلة في أفضل لاعب وهداف البطولة وأحسن حارس في البطولة والإداري المثالي التي ترصد أول مرة للبطولة التي تتجدد انطلاقتها في ظل رعاية واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ودوره الريادي في تحقيق النقلة النوعية على مستوى الرياضة المحلية والعالمية، وإيماناً بمبادئ تحفيز وتشجيع منتسبي الوزارة والجهات التابعة لها على المشاركة في مثل التجمعات الرياضية المجتمعية وتأكيد وجودهم الفاعل في مثل هذه المناسبات الاجتماعية التي تتجدد في ليالي الشهر الفضيل.

نصت الشروط الفنية للبطولة، على أن يتكون كل فريق من 13 لاعباً، ومن بينهم 6 أساسيين وحارس مرمى و6 لاعبي احتياط.