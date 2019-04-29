شباب الأهلي بطلاً لكأس رئيس الدولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

توج شباب الأهلي بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم مساء اليوم، بعد فوزه 2-1، على الظفرة في المباراة النهائية، والتي جرت على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، وهو اللقب الثالث عشر في المسابقة الأغلى، بعد دمج بطولات الأهلي والشباب ودبي.

وجاءت المباراة هادئة في مجرياتها، وشهدت اندفاع شباب الأهلي هجومياً في الدقائق الأولى من المباراة، وقابله الظفرة بدفاع من منتصف الملعب، مع هجمات مرتدة وكرات ثابتة، لم تشكل أي خطورة على مرمى المنافس.

ووضع أحمد خليل، فريقه شباب الأهلي في المقدمة، بهدف رأسي جميل في الدقيقة 30، بعد ركلة ركنية لعبها دياز بالمقاس، ولم يجد المهاجم الدولي، صعوبة في وضعها شباك خالد السناني حارس الظفرة.

وأجرى الظفرة بعد الهدف، تغييراً اضطرارياً ليتم الدفع باللاعب عبد الله عبد القادر بديلاً للاعب عبد الله الرفاعي في الدقيقة 33، وتخلى الظفرة عن أداءه الدفاعي محاولاً البحث عن أداء هجومي يعوض به تأخره أمام شباب الأهلي، والذي نجح على الخروج فائزاً بالشوط الأول.

وحافظ شباب الأهلي على نهجه الهجومي في الشوط الثاني، واخترق دفاعات الظفرة من الأطراف، وظهرت خطورة واضحة من لوفانور وماورو دياز، ولكن كان هناك تسرع واضح من اللاعبين في اللمسة الأخيرة، لتفقد هجمات شباب الأهلي الكثير من خطورتها.

وظلت خطورة الظفرة قائمة من الكرات الثابتة، ومن أحداها لعبت كرة ساقطة، وأرتقى لها أمين العطوشي في الدقيقة 56، ولكن رأسيته علت عارضة شباب الأهلي، لتضيع فرصة التعادل.

وارتفع رتم الأداء في المباراة، وبادل الظفرة نظيره شباب الأهلي الهجمات، ولاحت فرصة خطرة ثانية للظفرة في الدقيقة 65، عندما وصلت الكرة إلى خالد باوزير على الحدود الجانبية اليمنى لمنطقة جزاء شباب الأهلي، وسدد كرة قوية في الشباك الخارجية.

وتمكن أحمد خليل من تعزيز تقدم شباب الأهلي في الدقيقة 70، بتسديدة رائعة لركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الظفرة وفي مواجهة المرمى، وازداد موقف الظفرة صعوبة في العودة إلى اللقاء.

وعاد الظفرة إلى أجواء المباراة في الدقيقة 78، برأسية رائعة من البديل سعيد الكثيري، بعد عرضية لعبها بالمقاس، خالد باوزير، لتشتعل الأجواء داخل المستطيل الأخضر وفي المدرجات، ولكن لم يستفد الظفرة من ارتفاع الروح القتالية العالية لدى لاعبيه في الوقت القاتل، ويحافظ شباب الأهلي على تقدمه، ويتوج بطلاً للكأس الغالية.