حاكم عجمان راعياً لنهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان يستضيف ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين اليوم المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم بين فريقي الظفرة وشباب الأهلي دبي .

وقال مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة ، إن قيادتنا الرشيدة تحرص على توفير كافة متطلبات النجاح للرياضة, تجسيداً للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكّام الإمارات ، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس اهتمام القيادة الرشيدة المستمر للحركة الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة, التي تحقق نجاحات مذهلة في جميع مناحي الحياة.

وعرب عن سعادته بحضور ورعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لنهائي كاس رئيس الدولة للموسم الثاني على التوالي وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للمسابقة الأغلى , وهذا دليل واضح على أهمية هذه البطولة والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من احتفالاتنا الوطنية التي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة والمجتمع.

وأشاد رئيس الاتحاد بدعم واهتمام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة بمسابقة كاس رئيس الدولة وبقية المسابقات وكذلك المنتخبات الوطنية , مشيداً بتوجيهات سموه الخاصة بالتطوير والتي تعد منهاج عمل لأسرة كرة القدم المحلية.

ولفت ابن غليطة إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للحركة الرياضية يضع على عاتق الرياضيين مسؤولية العمل المستمر وتطويره من أجل بلوغ منصات التتويج ورفع علم بلادنا عاليا في المحافل الرياضية القارية والدولية.