4 مكاسب للوصل من الفوز على الجزيرة

المصدر: دبي-عز الدين جاد الله

ليلة ارتسمت فيها السعادة على وجوه لاعبي الوصل، بعد فوز مستحق على الجزيرة أول أمس، بنتيجة 3-1، في ختام الجولة 22 لدوري الخليج العربي، ليكسر «الإمبراطور» بذلك مسلسل النتائج السلبية في الجولات الماضية، فلم يتذوق طعم الفوز قبل 27 يوماً، عندما انتصر على الظفرة بنتيجة 2-1، في الجولة 18 التي أقيمت في 30 مارس الماضي، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر.

وحقق الوصل من الفوز أربعة مكاسب، أولها عودة بعض المصابين، حيث شهدت التشكيلة عودة البرازيلي رونالدو مينديز، واستعادته لكامل لياقته، بعد فترة قضاها في العلاج، حيث شارك اللاعب في المواجهتين أمام الفجيرة في الدوري، وذوب آهن الإيراني في دوري أبطال آسيا، لكنه لم يكن في أتم عافيته ومستواه الذي ظهر عليه في لقاء الجزيرة.

حيث سجل مينديز هدفاً وصنع هدفين، كذلك عودة ليما، الذي ألمت به إصابة بسيطة، وثاني هذه المكاسب، كسر مسلسل النتائج السلبية التي حققها الوصل في الجولات الماضية، والتي تسببت في نزف العديد من النقاط، والتخوف من استمرارها على مستقبل الفريق، الذي يحتل المركز العاشر، والابتعاد نوعاً ما عن شبح الهبوط، مع اقتراب نهاية الدوري.

وثالثها، عودة الحس التهديفي للمحترف البرازيلي فابيو دي ليما، والذي سجل هدف «الإمبراطور» الثالث، مظهراً معنويات رائعة غابته عنه لفترة.

أما المكسب الرابع الأخير، فيتمثل في تسجيل المحترف الشاب جورج دووبنغ لهدف، وتقديمه لمردود طيب، ينبئ عن إضافة جيدة لصفوف الوصل في الفترة المقبل بعنصر شاب.

هدف

من ناحيته، قال الروماني ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل: «قدمنا مباراة جيدة، وسعيد جداً بالفوز، وهذه أول مباراة تنتهي على خير، فلا توجد أي إصابات، ونسعى للمتابعة في هذا المسار، وعلينا التفكير في المباراة القادمة».

وقال: «المهم أننا حصلنا على النقاط الثلاث، وعلينا أن نعطي الثقة للاعبين الشباب حتى يعطوا ما في وسعهم، مبدياً سعادته بتسجيل المحترف الشاب جورج هدفاً من ضربة ثابتة».

وعن المواجهات القوية المقبلة، قال: «هدفنا الفوز في كل المباريات، لذا، علينا أن نقاتل، وعندما نفعل ذلك سنحقق النجاح، وهدفنا واضح، وهو الفوز في كل مباراة».

وأكد الهولندي داميان هيرتوغ مدرب الجزيرة، أنه محبط من النتيجة.

وقال: «كنا نطمح لتحقيق الفوز خارج ملعبنا، وواجهنا منافساً قوياً، واتسعت قائمة الإصابات لدينا، لتشمل عبد الله رمضان، الذي أصيب قبل المباراة، وهذه ليست أعذاراً، لكن التبديلات التي أجرينها بسبب الإصابات، أثرت في أداء الفريق».

وأضاف: «لم نفتقد للحافز، لكن محاولاتنا الهجومية لم تكن جيدة بالقدر الكافي، وهدفنا إنهاء الموسم في أفضل مركز في الدوري».

وقال: «افتقدنا جهود المصابين، وعلى رأسهم علي مبخوت وعبد الله رمضان، الذي فقدناه مؤخراً، وبالتأكيد، علي مبخوت هداف النسخة الحالية والسابقة من الدوري».

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دفعة معنوية

أكد علي صالح المهاجم الشاب في صفوف الوصل، أن الفوز على الجزيرة، أعطى اللاعبين دفعة معنوية جيدة، وعليهم استغلالها في المباريات المقبلة، مشيراً إلى تأثر الفريق بالغيابات الكثيرة في صفوفه، ما ساهم في الخسائر الماضية، التي مني بها الفريق، متطلعاً إلى عودة المصابين، واكتمال صفوف الوصل مجدداً. وقال: «لقد قدمنا أداء جيداً، ونسعى إلى مواصلة هذا الأداء، وجمع المزيد من النقاط».