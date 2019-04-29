علي الحوسني: خورفكان سيكون رقماً صعباً في الأضواء

المصدر: خورفكان: محمد فضل

تواصلت أفراح نادي خورفكان لليوم الثالث على التوالي، واستقبل مجلس الإدارة عدداً من قيادات الأندية الذين توافدوا على النادي لتقديم التهاني والتبريكات، بمناسبة نيل الفريق درع دوري الدرجة الأولى، والصعود لأضواء المحترفين.

وقدم نادي اتحاد كلباء، التهنئة لأسرة نادي خورفكان، بعد التتويج بدرع الأولى، والوجود مع كبار الأضواء، وأيضاً بعثت إدارة نادي دبا الحصن، ببرقية تهنئة مماثلة لمجلس إدارة نادي خورفكان، بدوره، أكد علي خليل الحوسني مدير الفريق الأول للكرة بنادي خورفكان، أن نسور الخور سيكونون رقماً صعباً بدوري الخليج العربي خلال الموسم الكروي القادم.

لافتاً إلى أن مجلس إدارة النادي، يعقد اجتماعاً في الفترة المقبلة، للاتفاق على الأمور المرتبطة بالفريق، بعد دراسة التوصيات من اللجنة الرياضية العليا. وأشار إلى أن النادي يقدر الجهود التي قام بها المدرب العراقي عبد الوهاب عبد القادر، الذي تربطه علاقة قوية مع النادي، امتدت إلى وقت طويل، وتوجت بإنجاز التأهل إلى «المحترفين»، رغم صعوبة المنافسة في الموسم الحالي، ووجود جميع الفرق على مسافة واحدة من التأهل.

وأضاف: نوجه التهنئة إلى جماهير النادي، وجميع منسوبيه، على الصعود إلى دوري المحترفين، حيث وقفوا وقفة رجل واحد خلف الفريق في كل لقاءاته، خاصة اللقاء الأخير، كما أهدي الإنجاز إلى أسرة النادي. وتطرق الحوسني إلى أبرز المحطات التي تجاوزها الفريق عبر مشواره في دوري الهواة، وقال: كل الجولات صعبة، والمباريات لم تكن سهلة، أمام جميع الفرق، لأن المستويات غير ثابتة، وخضنا جميع مبارياتنا، بوصفها نهائي كؤوس، وهذا ما نجحنا في تخطيه خلال مراحل الدوري، خاصة الأخيرة، والعودة إلى الانتصارات.