العين.. طال انتظار «الانتصار»

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

ضاعف السماوي من أحزان ضيفه العين الذي يعيش واحدة من أسوأ فتراته، عندما تغلب عليه بهدفين من دون رد مساء أمس الأول في الجولة 22 من دوري الخليج العربي، ليعود الفائز إلى الانتصارات من جديد بعد خسارتين في الجولتين الماضيتين.

فيما أخفق الزعيم للمباراة الرابعة على التوالي في تحقيق الانتصار، بثلاث هزائم وتعادل وحيد أمام المتصدر رغم محاولات مدربه منح الفرصة لوجوه جديدة وبعض العناصر الشابة لكن من دون تغيير في النتائج السلبية التي وضعت الفريق في دائرة الخطر فقد المركز الرابع الذي يشغله برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن الوحدة صاحب الترتيب الخامس و3 نقاط عن بني ياس الذي يحتل الترتيب السادس، ما يجعله مهدداً بمغادرة مربع الأربعة الكبار وفقدان بطاقة التمثيل الآسيوي الموسم المقبل.

من جانبه عبر الكرواتي كرونوسلاف مدرب بني ياس عن سعادته بالفوز على الزعيم، ذاكراً أنه يعلم أن منافسه ليس في حالته الطبيعية لكن الفوز عليه له طعم خالص لأنه يبقى فريقاً كبيراً في كل الظروف.

وأثنى كرونوسلاف على أداء لاعبيه وقال إنهم قاتلوا في أرضية الملعب واجتهدوا من أجل الفوز وأضاف: عادة لا أذكر أسماء لكنني مضطر لإشادة خاصة بلاعب الوسط حبوش صالح لأنه لعب بفدائية وقوة ورفض المغادرة بعد أن شعر ببعض الآلام في العضلة وأدى مباراة متميزة.

وعد مدرب السماوي أن إهدار العين ركلة الجزاء في نهاية الشوط الأول كان بمثابة نقطة تحول لمصلحة فريقه في اللقاء، لأنها جعلت لاعبيه أكثر تركيزاً وضغطاً على المنافس وأكثر حرصاً على هز شباكه، لذلك أرى أن إهدار ركلة الجزاء ساعدنا على تحقيق الفوز.

وعن تجديد تعاقده مع الفريق قال كرونوسلاف: قبل مباراة العين كانت لدينا 5 مواجهات في الدوري، أي 15 نقطة في الملعب والفوز بعدد كبير منها قد يمكننا من التقدم في جدول الترتيب ونيل إحدى بطاقات المشاركة الآسيوية لذلك رأينا أن نركز على حصد هذه النقاط بدلاً من الانشغال بتجديد العقد، لكن في الوقت المناسب ستكون هنالك خطوات جادة في هذا الشأن.

إحباط

أما الأسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب العين فقد ظهر محبطاً خلال المؤتمر الصحفي، وقال إن فريقه أضاع فرصة الفوز بالنقاط الثلاث بإهدار ركلة الجزاء التي لم يحسنوا استغلالها، مشيراً إلى أن المنافس نجح في إحراز هدف مبكر في الشوط الثاني منحه ثقة كبيرة وجعله يتقدم بشكل أفضل وأضاف: بعد هدف بني ياس لم نستطع العودة وخاصة أننا لم نتعامل مع الفرص المتاحة بطريقة جيدة.

وقال جاريدو إن إشراك الشباب في المباراة ومنحهم الفرصة كان أمراً طبيعياً بسبب غياب مجموعة من العناصر الأساسية بسبب الإصابة وقال: هؤلاء الشباب قدموا مباريات جيدة خلال الجولات السابقة مع بقية عناصر الخبرة لكن أمام بني ياس تراجع مستواهم كثيراً.