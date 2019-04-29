عبد السلام جمعة: الثقة مفتاح الفوز على شباب الأهلي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

طالب عبد السلام جمعة مدير الظفرة، لاعبيه بالتحلي بالثقة، وخوض المباراة للاستمتاع، مع وضع هدف الوصول لمنصة التتويج لاستلام الكأس الغالية، خياراً وحيداً، مشيراً إلى أن النهائيات تتطلب الهدوء والتعامل بثقة في النفس، موضحاً أن الثقة مفتاح التتويج بالبطولة. وقال جمعة: مثل هذه المباريات لا تتكرر كثيراً، وهي فرصة أمام كل لاعب ليسطر اسمه بمداد من ذهب في سفر التاريخ، بالتأكيد التتويج باللقب، سيجعل جميع اللاعبين أصحاب إنجاز تذكره الأجيال القادمة.

وأكد مدير الظفرة، أن فريقه، وقياساً بالعطاء الذي قدمه في الموسم الحالي، يستحق التتويج بالبطولة، مشيراً إلى تميز الفريق في كل المنافسات التي شارك فيها، وقال: العطاء بإخلاص لمدة 90 دقيقة، ومضاعفة المجهود، والتركيز في المباراة، كلها أشياء مطلوبة من اللاعبين اليوم.