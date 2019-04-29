خالد السناني: فوزنا وارد بنسبة 50 %

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يرى خالد السناني حارس مرمى الظفرة المتألق، أن فوز فريقه على شباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة اليوم، وارد بنسبة 50 %، ذاكراً أن المباراة مفتوحة، وكل طرف مؤهل للفوز، ومن يجتهد أكثر ويحالفه التوفيق في أرضية الملعب، سينال اللقب، مشدداً على أهمية تقديم مباراة تليق بالبطولة والاسم الذي تحمله، وترضي تطلعات الجماهير، وتكون تأكيداً على نجاح المنافسة.

وأضاف كابتن الظفرة: بالطبع لدينا رغبة كبيرة وقوية في الفوز بالبطولة، وكتابة تاريخ جديد، وحتى نحقق شيئاً نفتخر به كلاعبين، لذلك علينا أن نبذل كل جهدنا، وأن نسكب العرق في المستطيل الأخضر، من أجل بلوغ هذا الهدف، لكن بالتأكيد المهمة ليست سهلة، لأن المباراة أمام خصم قوي، له احترامه ومكانته في خارطة الكرة الإماراتية، خاصة أنه الآن في أفضل أوقاته، ويشهد تطوراً كبيراً في مردود لاعبيه ونتائجه، لكننا أيضاً نتقدم بشكل جيد، ونقدم مستويات رائعة، ووجودنا كطرف في المباراة النهائية، دليل على تطورنا.

قوة المنافس

وذكر خالد السناني، الذي لعب دوراً كبيراً في وصول فريقه للنهائي، بعد موسم حافل بالبذل والعطاء، أن قوة شباب الأهلي لا تمنع فوز الظفرة، وقال: لا يوجد مستحيل في كرة القدم، وصلنا إلى النهائي على حساب نادٍ كبير يقدم موسماً تاريخياً «الشارقة»، وهذا دليل على أننا مؤهلون للفوز بالبطولة.

وأكد خالد السناني أن الظفرة ليس لديه ما يخسره في المباراة، ذاكراً أن الوصول إلى النهائي يعتبر إنجازاً للنادي، باعتبارها المرة الأولى في تاريخه، وأضاف: لكن هذا يمنحنا في ذات الوقت دافعاً كبيراً، حتى نحقق إنجازاً أكبر، سنخوض اللقاء بكل هدوء وثقة وثبات، وسنعمل على تحقيق الفوز، المهم أن نؤدي ما علينا، وبعد ذلك لا بد من فريق واحد فائز، هذه هي كرة القدم.