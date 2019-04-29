شرطة دبي تدعو الجمهـور إلى القيادة الآمنة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

دعت شرطة دبي الجمهور الذي سيحضر نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين شباب الأهلي والظفرة باستاد هزاع بن زايد اليوم، إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والتشجيع المتزن والتحلي بالأخلاق الطيبة في الملعب وعلى الطريق.

وأكد اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي تخصيص 4 دوريات على شارع دبي العين بهدف تأمين وصول الجمهور وعودته بسلامة وفي أفضل الظروف، وقال: قامت شرطة دبي بتخصيص دوريات من المرور ومن أمن الهيئات والمنشآت، وقمنا بدعوة رابطة المشجعين بالتحلي بالأخلاق الرياضية وتشجيع فريقهم في إطار الروح الرياضية بغض النظر عن نتيجة المباراة، سلامتهم وسلامة اللاعبين في مقدمة أولوياتنا.

ودعا اللواء عبدالله علي الغيثي، الجمهور إلى عدم القيادة بتهور والالتزام بالسرعة المحددة على الطريق والتحلي بأخلاق حسنة أثناء التشجيع ما يعكس روح التسامح في دولة الإمارات، وقال: تعودنا على الأخلاق الطيبة والابتسامة، وبحكم أننا في عام التسامح ندعو جماهيرنا إلى ترجمة هذه المبادئ في الملعب وعلى الطريق لتجنب الحوادث. وأضاف: الطريق ليس فقط لجمهور كرة القدم، هناك مستخدمون آخرون يجب عدم إزعاجهم أو إرباكهم، ونتمنى أن تكون الفرحة شاملة.

وعن دور شرطة دبي في تأمين المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، أوضح اللواء عبدالله علي الغيثي أنه تم التنسيق بين ضابط الارتباط بنادي شباب الأهلي ورابطة المشجعين والتنسيق مع الجهات الأمنية في العين حتى يكون هناك تنظيم مشترك بين الطرفين ومرافقة الفريق من دبي إلى فندق إقامته ثم إلى الملعب في رحلتي الذهاب والعودة.